Macht der Bilder – Wie viele Worte wiegt ein Bild? Bilder sagen oft mehr über die Geisseln der Menschheit aus, als es Worte vermögen – auch in der Corona-Krise. Daniel Goldstein

Militärlastwagen transportieren Särge in Krematorien anderer Orte (26. März 2020). Foto: Luca Bruno (Keystone)

Ein Bild, so heisst es, sagt mehr als tausend Worte. Das gilt gewiss nicht für jedes Bild, und auch nicht jedes Kilowort hat gleich viel Aussagekraft. Aber es wäre schwer, mit tausend Worten so viel gegen die Geisseln der Menschheit zu sagen, wie es einige Sinnbilder der jüngeren Weltgeschichte tun: das von Napalm verbrannte Mädchen in Vietnam; der Mann, der sich in Peking einem Panzer entgegenstellt; der ans türkische Ufer gespülte Leichnam eines Flüchtlingsbuben.