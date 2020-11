Über 60 Prozent an Covid-19 erkrankt

In beiden Bereichen gebe es eine leichte Zunahme an Patienten, meint Stettbacher weiter. Fast 19 Prozent der Patienten in den Akutbetten seien Covid-19-Patienten. Auf den Intensivstationen seien 60.2 Prozent aller Patienten an Corona erkrankt. In beiden Komponenten steige die Zahl der Patienten.