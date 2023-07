Erfolgreiche Umweltkommunikation – Wie viel Spass hält Klimaaktivismus aus? Unterhalten statt Schockieren: Klimaaktivistinnen und -aktivisten könnten mit Humor mehr Menschen von ihrer Sache überzeugen – dafür sprechen die Resultate einer neuen Studie. Sebastian Herrmann

Ein Polizist versucht, die am Asphalt angeklebte Hand eines Klimaaktivisten der Umweltgruppe «Letzte Generation» in Köln zu befreien. Foto: Ann-Marie Utz (Keystone, DPA)

Videos über Klimaaktivisten und -aktivistinnen auf Social Media, wie sie an der Strasse kleben, von der Polizei weggeschleift oder von wütenden Bürgern beschimpft werden, gibt es zuhauf auf Social Media. Sie wecken Gefühle wie Wut, Schadenfreude, Mitleid, Empörung und oft reichlich Fremdscham. Was die Videos und die Aktionen der Aktivisten hingegen nicht sind: humorvoll. Wie auch, liesse sich einwenden, es geht hier um den Weltuntergang, da gibt es nichts zu lachen!

Vielleicht aber wäre etwas Humor keine so schlechte Idee, schliesslich geht es bei den Aktionen ja darum, Menschen zu überzeugen und zu Handlungen zu motivieren – zumindest in der Theorie. Da könnte etwas weniger Endzeiternst und etwas mehr Spass doch ein Mittel zum Zweck sein. Gerade haben die Psychologen Chris Skurka und Julia Cunningham eine Arbeit in der Fachpublikation «Current Opinion in Psychology» publiziert, in der sie die Studienlage zu der Frage zusammengetragen haben, wie viel Spass Umweltkommunikation verträgt.

Verspieltheit wirkt

Die kurze Antwort lautet: Ganz eindeutig ist die Lage nicht, dazu ist Humor einfach zu vielfältig. Aber: Mit Witz liessen sich vor allem jene Menschen erreichen, die sich bislang kaum für Öko-Klima-Nachhaltigkeitsthemen interessieren. Für diese Personengruppe existieren offenbar die besten Belege dafür, dass ein bisschen Spass die Abwehrreflexe gegen schwere Umweltkost abmildert. Auch aus der Werbung ist bekannt, dass lustige Spots mehr Aufmerksamkeit generieren, mit höherer Wahrscheinlichkeit positive Affekte auslösen und auch die Einstellung zu dem beworbenen Produkt eher rosig stimmen als spassbefreite Kaufempfehlungen. Allerdings senken Witze die Glaubwürdigkeit der werbenden Firmen etwas.

Mit Witz liessen sich wohl mehr Menschen erreichen: Ein Verkehrsteilnehmer zieht bei einer Blockade der «Letzten Generation» eine Aktivistin von der Strasse. Foto: Paul Zinken (Keystone, DPA)

Ähnliche Befunde existieren aus der allgemeinen Kommunikationsforschung: Wer andere überzeugen möchte, darf ruhig auf etwas Humor setzen. Ein bisschen Spass sorge vor allem dafür, dass mehr Wissen vermittelt werde, so die Psychologen. Ob daraus ausreichend Drang entsteht, um zu handeln? Da sei die Evidenz weniger klar, so Skurka und Cunningham.

Dennoch lässt sich die Arbeit der Forscher als Plädoyer für mehr Verspieltheit in der Umweltkommunikation lesen. Die Alternative besteht schliesslich darin, das Publikum weiterhin mit Schocknachrichten, Untergangsgeschrei und moralischen Verwünschungen zu verstören. Das finden sehr viele Menschen in etwa so angenehm, wie an den Haaren über die Strasse gezerrt zu werden – und klinken sich aus.

