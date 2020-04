Energiewende – Wie viel Sonnenstrom braucht die Schweiz? Der Solarlobbyist und SP-Politiker Roger Nordmann fordert eine Verzwanzigfachung des Solarstroms. Die BKW rechnete nach. Ihr Fazit lässt aufhorchen. Simon Thönen

Mit der Solaranlage Mont Soleil zählte die BKW zu den Pionieren. Wie stark sie künftig investiert, ist trotz der positiven Beurteilung des Solarplans von Nordmann offen. Archivfoto: Valérie Chételat

2019 war laut dem Branchenverband Swissolar ein gutes Jahr für den Solarstrom in der Schweiz. Die Organisation geht in einer ersten Schätzung davon aus, dass noch nie so viele Solaranlagen gebaut wurden, die installierte Leistung sei gegenüber dem Vorjahr um rund dreissig Prozent gestiegen.