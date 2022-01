5 Fragen zu Kosmetika – Wie viel Schlachthof steckt im Shampoo? Tierische Fette in der Haarpflege und getrocknete Schildläuse im Lippenstift: Warum sich ein Blick auf die Inhaltsstoffe auch von tierfreundlichen Produkten im Badezimmer lohnt. Tina Huber

Shampoos können Gelatine oder Cholesterol enthalten – es gäbe vegane Alternativen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Seit einigen Jahren ist der Januar zum «Veganuary» geworden: einem Aktionsmonat, der uns zu einem Leben ohne tierische Produkte ermuntern soll. Was dabei oft ein wenig untergeht: dass «vegan» nicht nur bedeutet, auf Hafermilch und Gemüseburger umzusteigen.

In vielen alltäglichen Dingen stecken tierische Inhaltsstoffe, ohne dass wir uns dessen bewusst sind: Rindertalg in der Seife oder Bienenharz in der Zahnpasta. Höchste Zeit also, ein paar Fragen zu tierfreundlicher Kosmetik zu klären.

Welche Pflegeprodukte enthalten tierische Inhaltsstoffe?

Mehr, als wir ahnen. «Ein erheblicher Teil» der Kosmetikprodukte, die nicht als vegan deklariert seien, enthalte tierische Rohstoffe. Das sagt Renato Pichler, Präsident und Geschäftsführer des Vereins Swissveg. Ein kleiner Teil davon stammt aus Schlachtabfällen, die meisten Substanzen aber müssen eigens gewonnen werden.