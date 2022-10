Antifa-Kundgebung in Bern – Polizei lässt unbewilligten «Abendspaziergang» losmarschieren Mehr als 1000 Personen haben sich am Samstagabend zum antifaschistischen «Abendspaziergang» versammelt. Beim Zug durch die Stadt kam es zu Sprayereien. Jana Kehl , Jürg Spori Christian Zellweger

Der «Abendspaziergang» auf der Kornhausbrücke. Foto: Jürg Spori

Für Samstagabend haben Linksautonome zu einer antifaschistischen Kundgebung aufgerufen. Um 20 Uhr hatten sich am Bahnhof Bern gegen 1000 Personen versammelt und einen Marsch begonnen. Vereinzelt werden dabei Pyros und Knallkörper gezündet.

Die Polizei ist präsent, wie eine Reporterin vor Ort berichtet. Die Aktion ist von den städtischen Behörden nicht bewilligt, die Einsatzkräfte liessen die Demonstrierenden aber vorerst gewähren.

Sie zogen zuerst durch die Marktgasse Richtung Kornhausplatz, später über die Kornhausbrücke. Dabei kam es zu Sprayereien, so etwa am Stadttheater am Kornhausplatz. Zurzeit ist der Marsch noch im Gang, nach dem Breitenrain-Platz in Richtung Nordring.

Am Viktoriaplatz kam es zu einem Zwischenfall, bei dem Demonstrierende den Chef der Regionalpolizei Bern, Manuel Willi, angehen wollten. Einsatzkräfte gingen dazwischen.

Sprayereien am Stadttheater. Foto: Jana Kehl

Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (Mitte) sprach im Vorfeld von einem «sicherheitsmässig heiklen» Abend. Gleichzeitig wie die Antifa-Kundgebung findet auf dem Bundesplatz die Lichtshow «Rendez-vous» statt. Ob und wo die Polizei die Teilnehmenden der Kundgebung gewähren lassen, liess Nause offen.

Erstmals seit 2015

Der antifaschistische Abendspaziergang fand in Bern zuletzt im Jahr 2015 statt. In der Vergangenheit kam es anlässlich des antifaschistischen Abendspaziergangs bereits wiederholt zu Gewalt, Sachschäden und Konfrontationen mit der Polizei. Im April 2006 etwa mündete der antifaschistische Abendspaziergang in wüsten Strassenschlachten.

Der Demonstrationszug in der Marktgasse. Foto: Jürg Spori

Die neuen Organisatorinnen und Organisatoren wollen bei der neuen Austragung aber Einiges ändern, wie sie im Vorfeld ankündigten. Lesen Sie dazu hier mehr.

