Hotline vom kommenden Mittwoch – Wie vererbt man in einer Patchworkfamilie? Häufig bringt ein Partner Kinder aus einer früheren Beziehung in die neue Ehe oder Lebensgemeinschaft ein. Es lohnt sich, dies erblich zu regeln. Rahel Guggisberg

Patchworkfamilien sind in der Schweiz verbreitet. Stiefkinder werden in der Erbfolge bisweilen überhaupt nicht berücksichtigt. Bild: imago/Westend61

Vor drei Jahren wagt die 43-jährige Bernerin Petra K. (Name geändert) einen Neuanfang und heiratet zum zweiten Mal. Mit Engagement baut sie mit ihrem zweiten Mann eine neue Lebensgemeinschaft auf. Sie kaufen gemeinsam ein Haus, das auf beide läuft. «Wir brachten je zwei Kinder in die Ehe.» Das Führen der neuen Lebensgemeinschaft sei nicht einfach gewesen. «Wer in einer Patchworkfamilie mit vier Kindern gut leben will, muss Konflikte konstruktiv austragen. Zudem muss die Perspektive der anderen beachtet werden», sagt sie.