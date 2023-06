Wunder von Kolumbien – Wie überlebt man allein im Dschungel, Frau Diller? Juliane Diller war 17 Jahre alt, als sie sich nach einem Flugzeugabsturz im peruanischen Urwald durchschlagen musste. Ähnlich wie vier Geschwister nun in Kolumbien. Tobias Bug

Überlebte als 17-Jährige einen Flugzeugabsurz im Osten von Peru: Juliane Diller. Foto: Carsten Koall (Keystone)

Tagelang sind vier Geschwister durch den kolumbianischen Regenwald geirrt, nachdem sie einen Flugzeugabsturz überlebt hatten. Nach 40 Tagen fand ein Suchtrupp die Kinder, das jüngste erst ein Jahr und das älteste 13 Jahre alt. Juliane Diller ist Ende 1971 Ähnliches passiert: Ein Blitz traf das Flugzeug, in dem sie sass, sie überlebte den Sturz aus 3000 Metern Höhe. Und schlug sich dann elf Tage lang allein durch den peruanischen Regenwald. Die Tochter zweier Biologen war damals 17 Jahre alt und hiess noch Juliane Koepcke. Heute ist sie 68, ist selbst Biologin, die lange die Bibliothek der Zoologischen Staatssammlung in München geleitet hat – und erzählt, wie man im Dschungel überlebt.

Wann haben Sie von den vier vermissten Geschwisterkindern in Kolumbien gehört? Juliane Diller: Als durch die Presse ging, dass man vermutete, dass die Kinder überlebt hatten, habe ich das verfolgt. Für mich war das berührend und aufregend, weil mich das an mein eigenes damaliges Schicksal und meine elf Tage im Regenwald erinnert hat.

Wovon kann man sich im Urwald so lange ernähren? Ich habe gelesen, die Kinder hatten etwas Nahrung bei sich am Anfang, Maniokmehl, eine Flasche auch, mit der sie Wasser sammeln konnten. Sie haben wohl auch Früchte gesammelt, wilde Maracuja, die am Boden wachsen und nicht in den Bäumen. Die Kinder kommen aus einem indigenen Naturvolk, sie lernen schon sehr früh, die Gefahren einzuschätzen, was man alles essen kann, dass man Wasser braucht, wie man es findet und was man nicht essen soll.

Soldaten und Indigene fanden die vier Geschwister im kolumbianischen Dschungel nach mehr als einem Monat. Foto: Anadolu Agency (Getty Images)

Bei Ihnen selbst war es vor 52 Jahren ähnlich, Ihre eigene Mutter überlebte den Flugzeugabsturz nicht, Sie waren allein. Hatten Sie noch Essbares bei sich? Da war nichts, niemand, nur ein paar Kabel und ein kleines Metallteil von der Maschine, die Sitzbank und eine Tüte Bonbons. Die reichten aber nur vier Tage. Das war dann auch meine grosse Sorge, dass ich verhungern werde. Und ich hatte Angst davor, weil ich dachte, dass das sehr schmerzhaft ist.

Wovor hatten Sie noch Angst? Ich hatte an meinem linken Oberarm einen kleinen Schnitt, da hatten Fliegen ihre Eier reingelegt. Diese Wunden infizieren sich häufig, ich hatte Angst vor der Blutvergiftung, die mich dann dahingerafft hätte. Aber die Wunde war sauber. Ich hatte auch keine Schmerzen.

Mit Gehirnerschütterung, gestauchter Halswirbelsäule, gebrochenem Schlüsselbein und gerissenem Kreuzband hatten Sie keine Schmerzen? Und ich hatte noch einen Haarriss im Schienbein. Aber keine Schmerzen, wohl wegen des Schocks.

Nachdem das Flugzeug in viele Teile zerrissen wurde, fielen Sie an den Sitz geschnallt 3000 Meter. Wie haben Sie überlebt? Ich habe ein paar Filmrisse. Ich erinnere mich daran, dass ich ein weisses, gleissendes Licht auf der rechten Tragfläche sah, als wir noch in der Maschine waren. Und dass meine Mutter in dem Moment sagte: «Jetzt ist es aus!» Und danach ist erst mal nichts mehr. Es kamen erst ein paar Tage später Erinnerungen. Ich erinnere mich an die irren Geräusche, die ich da hörte. Das Kreischen der Menschen in Todesnot, den sicheren Tod vor Augen und das Brüllen der Turbinen. Vom freien Fall. Davon hatte ich viele Jahre Träume.

Wie ging es nach dem Absturz weiter? Die Absturzstelle befindet sich etwa 50 Kilometer entfernt von der Station, an der meine Eltern die Ökologie des Regenwaldes untersuchten. Ich kannte den Wald, das war mein Vorteil, obwohl ich mich natürlich nicht ganz so gut zurechtfand wie die vier Kinder jetzt. Am ersten Tag habe ich das Wasser von den Blättern abgeleckt. Dann habe ich eine Quelle gefunden, der ich gefolgt bin. Der Bach wurde breiter und dann zu einem Fluss, 40 Meter breit. Das Wasser habe ich in Mengen getrunken, es war erdhaltig, weil der Fluss Hochwasser hatte. Das hat mir auch geholfen, das Hungergefühl zu bekämpfen. Ich habe die ganze Zeit über keinen Hunger empfunden.

Wie haben Sie die Nächte verbracht? Tagsüber war es 40 Grad heiss, nachts knapp über 20. Der häufige Regen kam mir nachts vor wie eisige Nadelstiche. Ich habe mich dann mit grossen Blättern versucht zu bedecken, aber das war auch nur vorübergehend hilfreich. Das waren schon Momente, in denen ich verzweifelt war. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe mich umgeschaut, bin weitergegangen oder -geschwommen und habe immer wieder auf Spanisch gerufen: «Ist hier jemand?»

Was war die gefährlichste Situation? Einmal bin ich ermattet in der Sonne gelegen und habe mich trocknen lassen. Plötzlich höre ich neben mir, ganz nah, ein Geräusch, die Rufe eines Kaiman-Babys. Ich habe aufgeblickt und nur eineinhalb Meter von mir entfernt eine Kaiman-Mutter mit ihren Jungen entdeckt. Die hat mich dann auch bemerkt. Ich bin sofort in die andere Richtung langsam weggegangen. Gott sei Dank ist sie bei ihren Jungen geblieben.

Welche Gefahren gibt es noch im Urwald? Dass man sich verläuft, ist natürlich die allergrösste Gefahr. Es gibt Grosskatzen, Pumas, Jaguare, die normalerweise dem Menschen aber nicht gefährlich werden. Spinnen noch. Giftschlangen sind natürlich das gefährlichste. Und dass einem im Wald irgendein Ast auf den Kopf fällt, das passiert öfter, als man denkt. Ich habe nur gedacht, immer wieder, hoffentlich finde ich Menschen, alles andere war mir egal.

Haben Sie niemanden gehört oder gesehen? Am Anfang habe ich jeden Tag Suchflugzeuge gehört, die mich aber nicht sehen konnten unter den Bäumen. Ich war wütend, weil ich mich nicht bemerkbar machen konnte. Jeden Tag habe ich Stimmen gehört, die so klangen, als würden Hühner gackern. Das war aber immer ein anderer Vogel, der mich da genarrt hat. Da war kein einziges Geräusch zu hören, das in irgendeiner Form mit Menschen zu tun hatte. Die einzigen Leute, die ich gefunden habe, das war vier Tage später, lagen tot unter einer Sitzbank unseres Flugzeugs.

Wie hat man Sie nach elf Tagen allein im Urwald gefunden? Am zehnten Tag fand ich ein Boot und eine Hütte am Ufer, in der ich dann geschlafen habe. Nachdem ich den ganzen nächsten Tag auch dort verbracht hatte, habe ich nicht damit gerechnet, dass noch jemand kommt. Dieser Moment, als ich dann am Abend doch fünf Männer aus dem Wald kommen sah und ihre Stimmen hörte, das war einer der intensivsten Momente meines Lebens. Eine grenzenlose Erleichterung und trotzdem auch eine Taubheit. Ich wusste, ich bin gerettet und trotzdem konnte ich nichts empfinden.

Wer hat Sie gerettet? Diese fünf Männer, Holzfäller, Jäger und Kautschuk-Sammler. Leute aus der Region. Der eine lebt noch, die anderen sind inzwischen verstorben.

Was haben Sie gesagt? Ich habe sie auf Spanisch angesprochen und gesagt, ich heisse Juliane und ich bin in der Lansa-Maschine gewesen. Ah ja, haben sie gesagt, die Maschine wurde noch nicht gefunden. Dann haben sie mir eine Plastikplane gegeben. Und was zu essen, geröstetes Maniokmehl. Ich konnte nur zwei Esslöffel davon essen. Mehr ging nicht rein, mein Magen hatte sich umgestellt, weil ich die ganze Zeit so wenig gegessen hatte.

Die geretteten Kinder werden im Dschungel von Helfern umsorgt. Foto: Anadolu Agency (Getty Images)

Wohin haben Ihre Retter Sie gebracht? Am nächsten Tag haben sie mich in einen Ort gebracht, an dem ich medizinisch untersucht wurde. Meine Wunden wurden behandelt und ich habe ein Antibiotikum bekommen. Polizei und Militär haben mich abgeschottet. Danach war es schlimm, weil die Medien mich verfolgt haben wie eine Meute von Jagdhunden.

Wie ging es Ihnen dann? Ich war plötzlich anders, eine andere. Ich hatte eine gewisse Distanz zu meinem Vater, zu dem wir ja fliegen wollten. Das lag an der Trauer, die wir spürten, als wir wussten, dass die Mutter endgültig von uns gegangen war. Jeder war in seiner eigenen Trauer gefangen. Mein Vater hat meine Geschichte exklusiv an den Stern verkauft, dem ich ein ausführliches Interview gab, und mich später dann nach Deutschland geschickt. Danach ist es dann etwas ruhiger geworden. Ich war seit 1977 wieder regelmässig in Peru.

Wie war die Rückkehr für Sie? Ich hatte keine Berührungsängste, habe diesen Lebensraum nie als Feind oder grüne Hölle empfunden, sondern akzeptiert und erforscht. Allerdings mit deutlich mehr Emotion, Respekt und Ehrfurcht als zuvor. Ich sah ihn mit anderen Augen, fast wie einen vertrauten Verbündeten.

Wie haben Sie Ihre Erlebnisse geprägt? Ich habe eins gelernt: dass das Leben jeden Tag zu Ende sein kann. Dass man sich das immer vergegenwärtigen muss. Dass man dankbar sein kann, dass man lebt und vor allem für mich auch, dass ich das überleben durfte. Dass ich meine Ziele und vor allem den Schutz des Regenwaldes weiterverfolgen kann.

Was wünschen Sie den geretteten Kindern? Dass sie die Kraft finden, wieder in ein einigermassen normales Leben zurückzufinden. Es ist unglaublich, dass sie da 40 Tage durchgehalten haben. Sie müssen an den Wald, an sich selber und an das, was ihre Eltern ihnen gesagt haben, fest und zuversichtlich geglaubt haben, denke ich. Wenn man an sich glaubt und auch in schwierigen Situationen nicht aufgibt, kann man sehr viel mehr schaffen, als man denkt. Das ist bei mir auch so gewesen. Und ich sehe da sehr grosse Parallelen zwischen unseren beiden Fällen.

