Sexualisierte Gewalt im Krieg – Wie Überlebenden Steine in den Weg gelegt werden Im Krieg vergewaltigte Frauen erleben juristisch oft keine Gerechtigkeit, werden stigmatisiert und bedroht. Das hat System, wie ein Blick in die Geschichte zeigt. Aleksandra Hiltmann

Warum vergewaltigen Soldaten im Krieg Zivilpersonen? Warum werden viele Täter nicht verurteilt? Was machen die Überlebenden durch?



«Er befahl mir, mich auszuziehen. Sonst würde er mich erschiessen», sagt eine Frau in einem Kiewer Vorort in die Kamera. Was die Journalistinnen der BBC danach von ihr hören, ist, wie sie von einem russischen Soldaten vergewaltigt wurde.