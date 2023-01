Vor der Ski-WM in Hochform – Wie tickt Loïc Meillard? Anders, als Sie denken! Der Neuenburger ist einer der besten Skifahrer der Gegenwart – und fliegt doch oft unter dem Radar der Öffentlichkeit. Ein Besuch beim 26-Jährigen, der auch mit einer speziellen Liebesbeziehung auffällt. René Hauri

Ein Ruhepol, der sich gerne aus dem Flugzeug stürzt: Loïc Meillard. Foto: Sven Thomann («Blick»/Freshfocus)

Ein Schritt Richtung Abgrund – und Loïc Meillard stürzt 190 Meter in die Tiefe, befestigt nur an einem Seil. Ein andermal sitzt er am Steuerknüppel eines Flugzeugs, zieht daran und dreht einen Looping. Oder er hockt mit Rucksack und Helm in einem Flieger, auf 4000 Metern Höhe, lässt sich in den Himmel fallen und öffnet 3000 Meter später den Fallschirm. Loïc Meillard, der Draufgänger, ein Adrenalin-Junkie, dem nichts zu aufregend sein kann?