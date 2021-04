Wie werden Quarantänebrecher aus Brasilien überprüft?

Mathys sagt: «Wer in die Schweiz aus Brasilien einreist wird registriert. Diese Daten gehen an die Kantone.» Die Bernerin Nartey ergänzt, dass die betreffenden Personen die Quarantäneanordnungen erhalten würden. Man gehe aber nicht an jeder Tür vorbei, um das zu kontrollieren.

