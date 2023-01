Wettrennen der Techgiganten – Wie steht es eigentlich ums Metaversum? Die Anzeichen verdichten sich, dass Apple bald eine eigene Brille für die virtuelle und erweiterte Realität lancieren wird. Bringt das Mark Zuckerberg in Bedrängnis – oder ist sein Vorsprung inzwischen zu gross? Matthias Schüssler

Besucher der Elektronikmesse CES in Las Vegas bekamen am 5. Januar einen Vorgeschmack aufs Metaversum. Foto: Alex Wong (Getty Images)

Mark Zuckerberg hat im Oktober 2021 das Metaversum ausgerufen. Facebook als soziales Medium rückte in den Hintergrund, und der Plan, einen virtuellen Begegnungsraum zu realisieren, wurde so wichtig, dass der Mutterkonzern von Facebook in Meta umbenannt worden ist.