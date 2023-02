Kontakt mit Landsleuten

In Bern hat Pivovar auch viele Landsleute getroffen. Viele seien sehr motiviert eine Arbeit zu finden. Andere würden viel meckern. «Von diesen distanziere ich mich aber.» Sich zu integrieren sei auch deshalb wichtig, um sich nicht einsam zu fühlen. Pivovar fühlt sich inzwischen wie Zuhause in Bern. Sie wohnt in Ostermundigen mit ihrer Familie. Doch auch dort ist der Krieg ein Thema. «Wenn meine Tochter schläft oder nicht zuhause ist, telefoniere ich mit meinen Verwandten. Ich mache mir grosse Sorgen und schaue ständig auf mein Handy.»