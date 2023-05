«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie stehen die Chancen für das Klimaschutzgesetz? Mitte Juni stimmt die Schweiz über das Klimaschutzgesetz ab, das die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null senken will. Wie soll das gehen? Und wie wahrscheinlich ist ein «Ja» an der Urne? Stefan Häne als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin Mirja Gabathuler

Das Klimaschutzgesetz hat eine lange Vorgeschichte. Begonnen hat sie mit der Gletscherinitiative – nun kommt im Juni das Gesetz vors Stimmvolk, das die Treibhausgasemissionen in der Schweiz bis 2050 auf null senken will.

Wie soll das gehen? Was würde es bedeuten, wenn das Gesetz angenommen wird und in Kraft tritt? Warum nennt die SVP es ein «Stromfressergesetz»? Und wie gross ist die Chance, dass es wie das CO 2 -Gesetz 2021 beim Stimmvolk scheitert? Darüber spricht in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos» Inlandredaktor Stefan Häne. Gastgeber ist Philipp Loser.

