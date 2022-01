So spielt der FCZ

Im Vergleich zum letzten Spiel 2021 nimmt FCZ-Trainer André Breitenreiter fünf Wechsel vor. Unter anderem kehrt Verteidiger Bećir Omeragić etwas überraschend in die Startaufstellung zurück, er verpasste Teile der Vorbereitung. Der grosse Abwesende? Natürlich Stürmer Assan Ceesay, der in dieser Stunde mit Gambia beim Afrika Cup den Viertelfinal gegen Kamerun bestreitet. Spielmacher Antonio Marchesano sitzt vorerst auf der Bank, er litt zuletzt an Corona.