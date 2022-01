Liveticker: Luzern – FCB – Anpfiff – in Luzern rollt der Ball

Endlich wieder Fussball

Als der FC Basel seinen letzten Ernstkampf bestritten hat, da brannten in den Fenstern noch die vorweihnachtlichen Lichterketten, kannte man Omikron erst vom Hörensagen und spielte im Basler Sturm ein gewisser Arthur Cabral. Dieser konnte an diesem 19. Dezember beim 2:2 gegen GC auch nicht dafür sorgen, dass sich der FCB mit einem Sieg in die Winterpause verabschiedete. Doch er sollte zumindest die letzten Tage dieser Fussballpause prägen. Der Brasilianer wird im 2022 nicht mehr in Rotblau auflaufen, sondern schiesst seine Tore neu für Fiorentina. Warum der Wechsel das Beste ist, was dem FCB passieren konnte, lesen Sie in unserem Kommentar.

Heute aber geht es nicht um Transferspekulationen und Ablösesummen, sondern endlich wieder um Fussball. Und damit herzlich willkommen zur Super-League-Partie zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel. Um 16.30 gehts los. Und während der FCB in der Innerschweiz wichtige Punkte im Dreikampf um die Meisterschaft sammeln will, bangt Luzern um den Klassenerhalt. Die Luzerner Vorrunde war miserabel. Was ein Abstieg für den Club und die gesamte Region bedeuten würde, lesen Sie hier. Und wie sich die Ausgangslage in der Super League zur Rückrunde präsentiert, erfahren Sie in unserer Prognose.