Herzlich Willkommen!

Es geht wieder los! In Sölden fällt heute der Start zur 55. Saison im alpinen Ski-Weltcup. Allerdings wird es eine spezielle Saison werden - auch vor dem Skisport macht das Coronavirus nicht Halt. So hat unlängst Swiss Ski am Freitag entschieden, dass Rennen auf Schweizer Boden ohne Fans stattfinden.