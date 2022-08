Alter Schwede – Wie Stahl-Opa mit einem Alltagsvelo zur Sensation wurde Gustaf Håkansson hat kein Geld und keine Starterlaubnis für ein Velorennen quer durch Schweden – aber einen sturen Kopf und schnelle Beine. So erobert er mit 66 die Herzen. Christian Brüngger

Gustaf Håkansson auf Vorausfahrt, motiviert von Fans auf und neben der Strecke. Foto: Alamy

Der ältere Herr begeistert die Schweden nun schon seit Tagen. Denn der krasse Aussenseiter führt doch tatsächlich ein Velorennen quer durch Schweden über 1761 km an – als er 700 Meter vor dem Ziel einen Platten erleidet. Was aber tut der Sensationsfahrer?



Gustaf Håkansson steigt vom Rad und schiebt es seelenruhig zum Ziel. Denn er hat Zeit, viel Zeit. Sein Vorsprung in diesem Abenteuerrennen, das eigentlich nur für die härtesten Jungspunde vorgesehen ist, beträgt einen ganzen Tag. Darum schiebt Håkansson, quicklebendige 66 Jahre jung, sein schweres Alltagsvelo ohne Eile, steigt kurz vor dem Ziel wieder auf und rumpelt als Sieger ein.