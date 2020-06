Ratgeber zum Thema Aufklärung – Wie spricht man mit Teenagern über Sex? Wollen Eltern ihre Kinder zu anständigen Männern und selbstbewussten Frauen erziehen, sollten sie sie auch über Pornos, Einvernehmen und Verletzlichkeit aufklären. Barbara Vorsamer

Richtige Aufklärung ist mehr als ein Gespräch über Eizellen und Spermien. Foto: Getty Images

Gespräche zwischen Eltern und Kindern über Sex sind höchstens in der Rückschau komisch. Zum Beispiel, als der 5-Jährige im Bus eine Frage hatte. Die Mutter hatte das Neugeborene im Tragetuch, dessen überraschende Existenz war schon in den vergangenen Tagen immer wieder besprochen worden, einige Details waren aber offenbar noch unklar. Und so fragte das Kind, gut hörbar für achtzig Fahrgäste: «Mama, was genau muss der Papa mit seinem Penis machen, damit bei dir ein Baby wächst?»