Baustelle Bildungswesen – Radikale Ideen für die Schule der Zukunft Mehr Leistung, weniger Integration: Eine Ausstellung des Schulmuseums Bern provoziert mit brisanten Vorschlägen. Was taugen sie? Mirjam Comtesse Nicole Philipp

Leiterin Andrea Matter will das Schulmuseum Bern mit fünf streitbaren Vorschlägen national ins Gespräch bringen. Foto: Nicole Philipp

Die Zweitklässler vom Bitzius-Schulhaus in der Stadt Bern sind leicht eingeschüchtert. Vor ihnen im Schulmuseum in Köniz steht Esther Scheuner, die in die Rolle der autoritären Lehrerin geschlüpft ist. Ihr altmodisches Kleid ist schwarz, dazu trägt sie eine weisse Schürze. Jetzt klopft sie mit ihrem Rohrstock auf das Pult eines geschwätzigen Kindes. «Alle aufstehen», befiehlt sie.