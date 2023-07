Live-Event «Bund im Gespräch» – Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Die neue Berner Stadtplanerin Jeanette Beck spricht kommenden Dienstag im Bierhübeli über eine menschen- und klimagerechte Stadt Bern. Bernhard Ott

Grüne Wiesen zu überbauen, ist schwierig, auch wenn es sich um Bauland handelt. Die neue Infrastruktur und die Wohnungen für die wachsende Stadtberner Bevölkerung sollten innerhalb des Siedlungsgebiets Platz finden. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Die Stadt Bern wird gemäss Stadtentwicklungskonzept wachsen: Bis 2030 sollen 157’000 und bis 2050 gar 168’000 Menschen auf dem Stadtgebiet leben.

Wo sollen die Menschen künftig wohnen, arbeiten, einkaufen und ihre Freizeit verbringen? Klar ist: Die Trennung in Büro- und Wohnquartiere, wie es sie heute etwa noch in der Wankdorf-City oder in Brünnen gibt, ist passé. Die Zukunft gehört durchmischten Quartieren, in denen alle elementaren Bedürfnisse des Lebens in Fuss- oder Langsamverkehrsdistanz befriedigt werden können.

Doch was geschieht mit den zahlreichen Büros der Verwaltungen, die nach wie vor weite Teile der Altstadt oder von Quartieren wie dem Mattenhof belegen? Wie gestalten wir unsere Plätze klimafreundlicher, und wie soll dem Anstieg der Mieten begegnet werden, der just durch die Aufwertung der Aussenräume und die Verkehrsberuhigung hervorgerufen wird? Wie werden wir uns von Stadtteil zu Stadtteil fortbewegen? Und wie soll der Verkehr, der bald sechs- oder gar achtspurig über die Autobahn anrollt, in und um die verkehrsberuhigte Stadt gelenkt werden?

Über das und mehr sprechen wir am kommenden Dienstag vor Livepublikum im Bierhübeli mit der neuen Berner Stadtplanerin Jeanette Beck. Die 45-jährige Architektin und deutsch-schweizerische Doppelbürgerin ist bestens vertraut mit der räumlichen Entwicklung der Stadt Bern. Sie arbeitet seit zwölf Jahren im Stadtplanungsamt und hat in den letzten Jahren den Bereich Raumentwicklung mit der Fachstelle Wohnbauförderung geleitet.

Am Dienstag zu Gast bei «Bund im Gespräch» im Bierhübeli: Die neue Berner Stadtplanerin Jeanette Beck. Foto: Raphael Moser

Wir freuen uns auf eine angeregte Diskussion mit Jeanette Beck. Vor ihrem Auftritt skizzieren wir mit dem Architekturhistoriker und «Bund»-Kolumnisten Dieter Schnell aktuelle Herausforderungen der Berner Stadtplanung.

