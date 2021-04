Jobcoach: Zoom und Teams – Wie Sie in Videocalls gut aussehen Im Videocall mustern wir unsere Kollegen genauer als im Sitzungszimmer. Hier sind neun Tipps für ihren nächsten Zoom-Auftritt. Christian Fichter

Von der Vorbereitung bis zur Kameraposition: Beim Videocall gibt es mehr zu beachten als angenommen. Foto: Getty Images

Ob es uns gefällt oder nicht: Schöne Menschen haben es leichter im Job. Darüber können wir uns ärgern. Oder wir akzeptieren, was wir nicht ändern können, und ändern, was wir können: zum Beispiel unser Auftreten in Videocalls. Man staunt immer wieder, wie sich manche Menschen beim Zoomen präsentieren. Viele scheinen zu glauben, man erkenne im Videobild keine Details. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Wenn man sich physisch gegenübersteht, mustert man sein Gegenüber nicht, sondern blickt ihm in die Augen. Ganz anders im Videocall: Hier sind wir exponiert wie Nachrichtensprecher und werden dementsprechend begutachtet.