Sweet Home: 10 Wohnideen – Wie Sie glücklicher wohnen Mit Spontanität, Improvisation und Wertschätzung sorgen Sie fürs Glück in den eigenen vier Wänden. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Werden Sie spontaner

Frische, improvisierte Tischrunde. Foto über: Get Hommey

Schön und freundlich bedeutet nicht perfekt und «comme il faut». Auch wenn konventionell gerade hip ist, lohnt es sich trotzdem, spontaner zu werden. Ein gemütlicher Abend mit Freunden braucht nicht immer eine Einladung. Auch keine weisse Tischdecke oder ein hippes Menü, das dem neusten Trendkochbuch nachgekocht wurde. An diesen Tisch mit den bunten, zusammengewürfelten Tüchern, den verschiedenfarbigen Servietten und den Kräutern in Blumenvasen möchte man sich doch am liebsten gleich hinsetzen. Da wurde bestimmt ein fantastisches, mediterranes Gericht mit den Gemüseresten aus dem Kühlschrank gekocht, eine Flasche Wein geöffnet und viel gelacht. Was spontan entsteht, kann keine Enttäuschung werden – denn es gab ja keine Vorstellungen und Erwartungen, die man erfüllen musste oder wollte.