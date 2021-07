Hochhäuser in Surfside – Wie sicher sind die Gebäude dort noch? Nach dem verheerenden Gebäudeeinsturz in Florida suchen Retter immer noch nach Vermissten. Folgen hat der Kollaps für die ganze Region. Über drängende Ermittlungen, letzte Telefonate und eine grosse Angst. Jürgen Schmieder, Los Angeles

Tag und Nacht suchen Rettungsteams in den Trümmern in Surfside nach Vermissten. Foto: Lynne Sladky (AP/Keystone)

Die Suche geht natürlich weiter in Surfside. Doch zwei Wochen nach dem Einsturz des Gebäudekomplexes Champlain Towers South im Bundesstaat Florida wird sie immer verzweifelter. Spezialkräfte aus Israel und Mexiko helfen den Rettungsleuten vor Ort, sie kämpfen sich durch die Trümmer des 135-Einheiten-Komplexes, von dem eine Hälfte am 24. Juni gegen 1.30 Uhr eingestürzt war und die andere am vergangenen Sonntag mit einer kontrollierten Sprengung zerstört wurde.

Seitdem haben Einsatzkräfte zwölf weitere Leichen geborgen, die Zahl der Toten liegt mittlerweile bei mindestens 46. Rund 100 weitere Menschen werden vermisst. «Wir haben bislang leider keine Lebenszeichen entdeckt», sagt Alan Cominsky, Chef der Feuerwehr des Bezirks Miami-Dade. Man habe die Hoffnung nicht aufgegeben, sagt er, allerdings gestalte sich die Suche überaus schwierig, weil das Gelände schwer zugänglich sei und der Tropensturm Elsa zwar an Surfside vorbeiziehe, aber dennoch für Wind und Regen sorge.