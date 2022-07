Analyse zur Krise – Wie sich Sri Lanka seine Abhängigkeit erkauft hat Der Rajapaksa-Clan hat ein geschlossenes System von Günstlingen und Profiteuren erschaffen. Aber das eigentliche Problem ist: Wie in anderen Ländern der Region auch wurde das auf Pump finanziert – etwa mit Geld aus China. Meinung David Pfeifer aus Bangkok

Die Wut ist gross: Demonstranten in der Regierungszentrale in Colombo. Foto: AFP

Man blickt ungläubig auf das, was sich in Sri Lanka abspielt, und fragt sich: Wie konnte es so weit kommen? Gotabaya Rajapaksa und sein Clan hatten sich an die Spitze des kleinen Landes gesetzt, alle wichtigen Ämter mit Familienmitgliedern und Vertrauten besetzt und so ein System erschaffen, in dem alle, die sich gut mit ihnen stellten, profitierten. Eine Perspektive für das Land und die Leute? Sah dieses System nie vor.