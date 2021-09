Kolumne: Bettgeschichten aus aller Welt – Wie sich eine Nacht im Stundenhotel anfühlt Schlafen in einer Friteuse oder aufgehängt zwischen Bäumen: Unsere Autorin kramt Reise-Erinnerungen aus einer Zeit vor Tripadvisor hervor. Regula Fuchs

Dann gute Nacht: Was Hotelzimmer anging, waren Überraschungen früher nie ganz ausgeschlossen. Foto: Daniel Fuchs

Fremde Betten werden derzeit wohl weniger häufig frequentiert als auch schon. Nicht, weil die Menschheit prüde geworden wäre – sie verreist bloss weniger oft. Solche Gedanken gingen mir kürzlich durch den Kopf, als ich zu Hause die Bettwäsche wechselte und mich fragte, in wie vielen verschiedenen Betten ich selber eigentlich schon geschlafen habe.

Auf eine Summe kam ich nicht, aber mein Gedächtnis spuckte dafür einige denkwürdige Herbergen aus, in denen ich genächtigt habe. Etwa jenes Hotel in Alaska, das eine olfaktorische Herausforderung war: Beim Aufwachen fühlte ich mich, als hätte ich in einer Friteuse geschlafen – so sehr waren die Bratfett-Geruchsmoleküle von der Küche nebenan in Bettwäsche, Spannteppich und Tapete eingedrungen. Oder jener florentinische Palazzo mit den imposanten Deckengemälden, dessen Toiletten ebenfalls aus den Zeiten Michelangelos stammen mussten. Oder jenes Hostel im Süden Mexikos, das nur aus Bäumen bestand, zwischen denen die Rucksacktouristen aus aller Welt ihre Hängematten montierten.