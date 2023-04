Grenzen der Solidarität mit der Ukraine – Wie sich die EU bei der Hilfe für die Ukraine selbst im Weg steht Die Ukraine ist im Krieg gegen Russland auf die Unterstützung der Europäischen Union angewiesen. Oft verzögert sich die Hilfe aber, weil einzelnen Mitgliedsstaaten ihre eigenen Interessen wichtiger sind. Hubert Wetzel aus Brüssel

Osteuropäische Länder fürchten, dass die ukrainischen Exporte ihnen die Preise verderben: Ein Bauer in einem Lagerraum in der Nähe von Kiew. Foto: AFP

Die Geschäftsgrundlage der EU besteht, sehr grob gesagt, aus zwei Prinzipien: Solidarität und Konsens. Die 27 Mitgliedsländer helfen einander und anderen – in dem Umfang, auf den sie sich einstimmig oder mit sogenannter qualifizierter Mehrheit einigen können. Was den Beistand für die Ukraine angeht, kann man derzeit beobachten, wie Solidarität und Konsens an ihre Grenzen stossen. In mindestens drei Fällen werden Entscheidungen durch widerstreitende nationale Interessen blockiert oder aufgehalten.