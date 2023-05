Hitze, Schlaf und Kaffee – Wie sich der Körper an unsere Gewohnheiten anpasst Wie verändert sich das Gehirn, wenn man jeden Tag Kaffee trinkt? Kann man sich an wenig Schlaf gewöhnen? Zu welchen Veränderungen der menschliche Körper fähig ist – und wo die Gene Grenzen setzen. Nadja Tausche

Nicht an alles kann sich der Körper anpassen: Wie viel Schlaf jemand braucht, hängt massgeblich von der eigenen inneren Uhr ab. Foto: Getty Images

Der menschliche Körper passt sich an Gewohnheiten an. Wer jeden Tag Kaffee trinkt, entwickelt eine Toleranz. Wer in eine heisse Gegend fährt, wird auf Dauer besser mit der Hitze klarkommen. Doch nicht an alles kann sich der Körper anpassen: Wie viel Schlaf jemand braucht, hängt beispielsweise massgeblich von der eigenen inneren Uhr ab – und die bestimmen die Gene. Gerade erst hat eine Studie aus Tschechien gezeigt, dass die innere Uhr vieler Menschen nicht mit ihrem Lebensrhythmus übereinstimmt. Woran kann sich der Körper anpassen? Welche Wunder der menschliche Körper vollbringt – und wo seine Grenzen liegen.