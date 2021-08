Unglaublicher Steuerdeal – Wie sich der Kanton Bern von einem Unternehmer täuschen liess Der Kanton wollte einem Berner Unternehmer mehr als 8 Millionen Franken seiner Steuerschulden erlassen – weil er dem Mann fälschlicherweise glaubte, mittellos zu sein. Christian Zellweger

Golfferien und Porsche mit AHV und Ergänzungsleistungen? Ein Berner Unternehmer führte den Kanton hinters Licht. (Symbolbild/Archiv) Foto: Bruno Schlatter

Beinahe hätte ein pensionierter Berner Unternehmer einen äusserst attraktiven Steuerdeal gelandet. Von 1994 bis 2011 hat er rund 9 Millionen Franken Steuerschulden angehäuft. Mit der kantonalen Steuerverwaltung wurde jedoch ausgehandelt, dass er bloss 25’000 Franken zurückzahlen soll. Mit diesem Betrag hätte der Mann seine Verlustscheine beim Kanton zurückkaufen können. Auf den Rest der Steuerschulden hätte der Kanton mit der Übereinkunft freiwillig verzichtet. Doch nicht nur das. Der Kanton hatte sogar eingewilligt, die Anwaltskosten des Mannes zu übernehmen.

Dem ominösen Deal waren nur kurze Verhandlungen vorausgegangen. Sämtliche Betreibungen verliefen ohne Erfolg. Schlussendlich ging es um 42 Pfändungsverlustscheine. Der Mann versuchte, diese zunächst zu einem noch niedrigeren Preis zurückzukaufen. Sein erstes Angebot lag bei 10’000, das zweite bei 20’000 Franken. Bezahlt hätte der Betrag die Ex-Frau des Schuldners. Nach einem persönlichen Treffen gab sich der Kanton mit 25’000 Franken zufrieden.

Gestoppt haben diesen Vertrag von 2015 die Stadt Bern und das kantonale Verwaltungsgericht, wie die «Berner Zeitung» am Donnerstag aufgrund des Gerichtsurteils berichtete.

Ein Grossteil der Steuerschulden wäre bei der Stadt als Wohngemeinde des Mannes angefallen. Diese wurde nicht konsultiert und war mit der Abmachung zwischen dem Kanton und dem Steuerschuldner nicht einverstanden – woraufhin der Deal platzte. Die Klage des Schuldners auf Vertragsbruch wurde nun vom bernischen Verwaltungsgericht abgelehnt.

Nichts zu holen?

Grund dafür, dass sich der Kanton mit so wenig Geld zufriedengeben wollte, war, dass sich der Mann als mittellos darstellte. So führte er etwa die Korrespondenz handschriftlich – weil er angeblich keine elektronischen Geräte besitze. Er lebe von AHV und Ergänzungsleistungen.

Der Kanton Bern glaubte dem Mann. Doch in Wahrheit erhielt er von seiner Firma und seiner Ex-Frau – mit der er weiter zusammenlebt – mehrere sechsstellige Darlehen, fuhr einen Porsche Cayenne und machte Golfferien. Zudem finanzierte er sich weitere Ausgaben über Spesen bei seiner Firma. Auch für privat genutzte EDV-Geräte liess er sich von seiner Firma mehrere Tausend Franken ausbezahlen.

Der Mann habe den Kanton in die Irre geführt, weshalb dieser vom Vertrag zurücktreten dürfe, so das Verwaltungsgericht. Allerdings kritisierte das Gericht das Vorgehen des Kantons. Es stellt unter anderem infrage, ob die Steuerverwaltung überhaupt einen Schuldscheinrückkauf aufgleisen durfte oder ob das nicht Sache der Stadt Bern gewesen wäre. Und um dem Mann die Anwaltskosten zu bezahlen, habe keine Rechtsgrundlage bestanden, so das Verwaltungsgericht.

Die Steuerverwaltung wollte gegenüber der «Berner Zeitung» keine Stellung zum Fall nehmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.