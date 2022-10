Zahnmedizinische Kliniken – Wie sich Bern Zahn um Zahn an die Weltspitze gebohrt hat Vor hundert Jahren galten die Zahnärzte als Handwerker. Heute ist das Inselspital in der Zahnmedizin weltweit führend. Urs Wüthrich

Eine angehende Zahnärztin übt eine Behandlung eines Zahnschadens. Foto: Adrian Moser

Die Anfänge vor 100 Jahren waren harzig. Bereits 1905 diskutierte die Berner Zahnärztegesellschaft über eine neue Schule für Zahnärzte. So weit kam es aber nicht: Die zwei bestehenden Schulen in Genf und Zürich würden das Bedürfnis schweizweit abdecken, hiess es. Erst im Mai 1921 war es dann so weit. Der Kanton Bern mietete ein Gebäude am Kanonenweg, wo in Büroräumen das neue zahnärztliche Institut eingerichtet wurde.