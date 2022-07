Bergbahnen im Oberland – Wie Seilbahnen der Hitze trotzen Wenn sich Bahnschienen wegen der Hitze ausdehnen, kann es gefährlich werden. Drohen auch bei Seilbahnen Probleme, wenns heiss ist? Wir haben nachgefragt. Nik Sarbach

Durch die Erwärmung dehnen sich die Seile der Bahnen aus, im Bild der Eiger Express. Gut zu erkennen sind die beiden fast glatten Tragseile und das rauere Zugseil. Foto: Bruno Petroni

Wer jemals an einem Flüssigkeitsthermometer die Temperatur abgelesen hat, kennt das Prinzip: Wenns wärmer wird, dehnen sich die meisten Stoffe aus. So auch die Flüssigkeit – früher oft Quecksilber – im Thermometer. Was beim Temperaturmesser durchaus nützlich ist, kann andernorts zu Problemen führen. Etwa, wenn sich Bahngleise wegen der Hitze so stark ausdehnen, dass sie sich verbiegen (siehe Box).