Eigene Testzentren vor Ort – Wie Schweizer Ferienorte Ungeimpfte anlocken wollen Reihum eröffnen Destinationen wie Arosa und Gstaad eigene Testzentren für ungeimpfte Gäste. Doch schaffen die Ferienorte auch weitere Anreize, indem sie sich an den Kosten beteiligen? Jon Mettler

Touristen flanieren durch Gstaad. Der Ferienort im Berner Oberland bietet seinen Gästen ein öffentliches Testzentrum an. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Für ungeimpfte Personen wird die Teilhabe am öffentlichen Leben immer ungemütlicher: Sie müssen die unangenehmen Abstriche in der Nase über sich ergehen lassen, wenn sie an ein Covid-Zertifikat für den Zugang zu Restaurants und Kinos kommen wollen.

Darüber hinaus werden ab Montag die Tests mit wenigen Ausnahmen kostenpflichtig für alle. Bis zu diesem Zeitpunkt trägt noch die Eidgenossenschaft respektive die Allgemeinheit die Ausgaben. Die Preise für Antigentests beginnen bei 11 Franken. PCR-Tests sind deutlich teurer und kosten über 100 Franken.

Bekannte Ferienorte der Schweiz befürchten nun, dass ungeimpfte Personen von einem Aufenthalt ganz absehen, weil sie sich benachteiligt fühlen. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung haben sich noch nicht impfen lassen. Das sind Millionen potenzieller Gäste aus dem Inland, auf die der hiesige Tourismus angewiesen ist. Denn noch fehlen die ausländischen Touristen aus wichtigen Fernmärkten wie China und den USA.