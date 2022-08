Ersparnisse richtig anlegen – Wie schütze ich mein Vermögen vor der Inflation? Die hohe Teuerung trifft jene mit voller Härte, die ihr Geld auf dem Bankkonto lassen oder zu Hause horten. Wer sein Vermögen clever anlegt, kann die Folgen zumindest etwas abdämpfen. Bernhard Kislig

Bargeld im Schliessfach ist denkbar schlecht vor Teuerung geschützt. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Das Schreckgespenst der Inflation geht um. Im Vergleich zu anderen Ländern fällt die Teuerung in der Schweiz zwar noch moderat aus. Doch mit 3,4 Prozent erreicht sie auch hierzulande einen Wert wie schon lange nicht mehr. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Umgang mit Ersparnissen und Vermögensanlagen bei steigender Inflation.

Wie wirkt sich die Teuerung aus?

Je höher die Inflation, desto weniger kann man mit dem ersparten Geld kaufen. Vor allem über längere Zeit führt eine anhaltend hohe Teuerung zu schmerzhaften Einbussen. Das zeigt sich eindrücklich am Beispiel der individuellen Altersvorsorge. Über einen Zeitraum von 30 Jahren frisst die Inflation bei einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 3 Prozent mehr als die Hälfte des Vermögens weg, wie Reto Spring, Präsident des Finanzplaner-Verbandes Schweiz, vorrechnet. Natürlich treffen Pensionskassen und auch Privatpersonen Vorkehrungen, um mit besseren Renditen ihr Vermögen vor Inflation zu schützen. Und zumindest bei der AHV erhalten die Versicherten einen Teuerungsausgleich.

Wie schütze ich mein Vermögen vor Inflation?

«Für Anlegerinnen und Anleger, die ihr Vermögen längerfristig erhalten wollen, führt kein Weg an Sachwerten vorbei», sagt Adrian Bienz, Leiter Portfoliomanagement bei der Vermögensberaterin Weibel, Hess & Partner AG in Luzern. Als wichtigste Sachwerte nennt er vor allem Aktien, unter anderem aber auch selbst genutzte Immobilien und etwas Gold. Zu den Sachwerten zählen Anlagen, bei denen man Teilhaber oder Eigentümer ist. Auch Obligationen haben nach Einschätzung von Bienz als Ergänzung zu anderen Anlagen nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. Für versierte Anlegerinnen und Anleger kommen schliesslich auch komplexere Finanzprodukte infrage.

Wichtig ist auch eine breite Diversifikation. Anlegerinnen und Anleger sollten also in verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen investieren. Damit vermindern sie auch ein Klumpenrisiko. Es gibt beispielsweise günstige passive Indexfonds, die eine breit diversifizierte Auswahl an Aktientiteln beinhalten.

Sind Sachwerte tatsächlich sicher?

Sowohl Bienz wie auch Spring verweisen auf kürzlich veröffentlichte Untersuchungen des Ökonomen Nikolai Roussanov von der University of Pennsylvania. Er kommt unter anderem zum Schluss, dass auch die Preise von Sachwerten einbrechen, wenn wie im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg aufgrund eines Angebotsschocks die Öl- und Gaspreise steigen.

Das zeigt auch eine Untersuchung der Zürcher Kantonalbank, die berechnet hat, wie sich in der Vergangenheit hohe Inflation für Anlegerinnen und Anleger ausgewirkt hat. Während des Ölpreisschocks in den 70er-Jahren kam es zu Inflationsraten von über 10 Prozent. Damals verlor ein Portfolio mit 60 Prozent Schweizer Aktien und 40 Prozent Schweizer Obligationen fast ein Drittel seines Werts. Und es dauerte mehr als vier Jahre, bis der Verlust wieder aufgeholt war. Ein wenig besser kam ein Portfolio weg, das neben Aktien und Obligationen auch kleine Anteile von Immobilien, Gold und Rohstoffen enthielt.

Das Problem ist allerdings, dass es zu den Sachwerten keine wirklich besseren Alternativen gibt. Auch bei Finanzprodukten, die einen Inflationsschutz versprechen, ist Vorsicht geboten: Dabei handle es sich entweder um Marketing-Versprechen, die nicht in jedem Fall eingehalten würden, oder um Produkte mit derart hohen Gebühren, dass sich die Investition nicht mehr auszahle, sagt Finanzplaner Reto Spring.

Ist es Zeit, die Anlagestrategie anzupassen?

Anlegerinnen und Anleger, die aus Angst vor weiteren Verlusten bei Kurskorrekturen rasch ihre Strategie ändern, verlieren in der Regel am meisten Geld. Es ist klüger, sich für eine langfristige Anlagestrategie zu entscheiden, die sowohl Kursschwankungen als auch höhere Inflationsraten berücksichtigt. Dies sollte auf der eigenen Risikofähigkeit und Risikobereitschaft basieren. Mit einer solchen Strategie fällt es immerhin leichter, auch in stürmischen Zeiten den Kurs zu halten.

Warum bleiben die Zinssätze trotz Inflation tief?

Trotz hoher Teuerung verharren die Zinssätze fürs Sparkonto weiterhin auf tiefem Niveau. Der Grund dafür ist der nach wie vor tiefe Leitzins der Zentralbanken. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat zwar ihren Leitzins kürzlich überraschend stark um 0,5 Prozent erhöht. Doch er liegt immer noch mit 0,25 Prozent im Minus. «Die SNB steckt in der Zwickmühle – solange die Europäische Zentralbank zurückhaltend bleibt, kann sie den Leitzins nicht deutlich stärker erhöhen», sagt Daniel Kalt, Chefökonom der UBS. Sonst nehme der Wert des Frankens zu stark zu und schwäche die Schweizer Wirtschaft.

Er verweist auch auf gewisse ermutigende Signale: «Nach unserer aktuellen Einschätzung sollte die Inflation gegen Ende Jahr wieder abnehmen.» So gebe es beispielsweise zunehmend weniger Lieferengpässe. Doch leider ist das nicht in Stein gemeisselt: Verschiedene politische Unsicherheiten können die Krise wieder verschärfen.

Lohnt es sich, Schulden zu haben?

Eine hohe Inflation reduziert nicht nur Ersparnisse, sondern auch Schulden. So bringen die hohen Inflationsraten beispielsweise stark verschuldeten Staaten eine willkommene Entlastung.

Unter gewissen Bedingungen kann das auch für Privatpersonen interessant sein. So zum Beispiel, wenn jemand eine langjährige Hypothek zu einem tiefen Zinssatz abgeschlossen hat. In diesem Fall ist der reale Schuldenabbau durch eine hohe Teuerung grösser als die Zinszahlungen. Von dieser Differenz profitiert die Hauseigentümerin oder der Hauseigentümer.

Doch Finanzplaner Reto Spring rät von solchen Strategien ab. Ein Problem ist, dass die Inflationsrate rasch ändern kann. Bei einer Festhypothek geht es hingegen um Verpflichtungen, die nicht kurzfristig angepasst werden können.

Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er beantwortet Fragen zu Geld und Recht. Daneben recherchiert er diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern. Mehr Infos @berrkii

Fehler gefunden?Jetzt melden.