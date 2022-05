Mein Gedanke, bevor ich googelte – Wie schön, ein Nachtfalter! «BE-Post»-Kolumnistin Sandra Rutschi lebt zurzeit ohne Vorräte. Über die Folgen einer zu lange gehegten Insektenliebe. Sandra Rutschi

Plodia interpunctella – die Dörrobstmotte – fühlt sich pudelwohl im Früchtetee. Foto: Getty Images/iStockphoto

Liebe Dörrobstmotte

Denn eigentlich bin ich gar nicht so bösartig, wie du mittlerweile bestimmt denkst. Im Gegenteil, ich bin ein Fan von Biodiversität. Wenn sich eine Wespe in meine Wohnung verirrt, warte ich verständnisvoll, bis sie den Ausgang wieder gefunden hat. Wenn eine Spinne in der Ecke meiner Küche sitzt, grüsse ich sie freundlich. Und wenn ein Käfer in mein Schlafzimmer krabbelt, setze ich ihn sachte zurück in die Blumenrabatte.