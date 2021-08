Dringliche Sanierung nötig – Wie schlimm sind «statische Defizite» am Worblentalviadukt? Das Bundesamt für Strassen zieht die Sanierung des Worblentalviadukts vor. Die Brücke soll sicherer und wieder schwerverkehrstauglich werden. Bernhard Ott

Der Worblentalviadukt in Ittigen vermag Schwertransporte nicht mehr zu tragen. Nun will das Astra die Brücke rascher sanieren als ursprünglich geplant.

Foto: Franziska Rothenbuehler

Die Beschreibung klingt dramatisch: Die beiden Brücken der Autobahn A1 über das Worblental weisen «statische Defizite» auf und müssen «punktuell verstärkt» werden, hält das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Ausschreibung fest. Vorgesehen sind unter anderem der «Einbau von Zugstangen in die Querträger und in die Kastenplatte».

Die Bauarbeiten sollen vom Frühling nächsten Jahres bis in den Herbst 2024 dauern. In den bisherigen Planungen ging das Astra davon aus, die Brücken erst im Zuge des 8-Spur-Ausbaus der Grauholz-Autobahn ab 2027 instand zu stellen.