Wie kriege ich hinten die Beine etwas höher? Mit dieser Frage hat es am 6. Dezember 2000 angefangen. Der Fragesteller wollte schneller schwimmen können. Die Ask-Force empfahl ihm eine «Operation am offenen Körperschwerpunkt». Womit klar war: Diese Kolumne war kein normaler Ratgeber.



Und sogleich wird eine erste Beichte fällig. Denn so, wie wir unsere Leserinnen und Leser kennen, liegt bei vielen von ihnen bereits die Stirn in Falten. Wie konnte die Ask-Force eine Leserfrage haben, bevor die Kolumne überhaupt gestartet war? Oder anders: Was war zuerst, Huhn oder Antwort, Frage oder Ei?

Wir geben es reumütig zu: In seltenen Fällen, wenn einen aus der Mailbox heraus gerade keine Frage ansprang, konnte es vorkommen, dass wir uns eine vorknöpften, die wir aufgeschnappt hatten oder die uns selber quälte. Aber die allerallermeisten Fragen waren echte Fragen von echten Leserinnen und Lesern. Und in absolut seltenen Fällen beantwortete die Ask-Force eine Offizialfrage. Das ist eine Frage, die niemand gestellt hat, die von der Ask-Force aber von Amtes wegen beantwortet werden muss. Beziehungsweise: musste.

Es braucht uns nicht mehr

Denn jetzt ist Schluss. 1000 ist eine ziemlich runde Zahl und nach 1001 die zweitbeste Zahl, um eine Geschichten-Serie abzuschliessen. Fragen gäbe es zwar weiterhin unendlich viele. Dazu entstehen wie aus dem Nichts täglich neue. Aber alles, was Richtung unendlich läuft, läuft irgendwie in irgendeine Art von umgekehrter Proportionalität hinein. Man könnte das sicher anders ausdrücken, aber Sie verstehen bestimmt, was wir meinen – und zwar ganzheitlich und daher richtig.

Und dann all die Anreden, die wir lesen durften – das wäre ein Thema für sich.

Und bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, liegt für uns auch ein Trost. Denn nach all den Jahren, all Ihren Fragen und all unseren Antworten gelten Sie nun als «fragemündig». Es braucht uns nicht mehr. Zwischen vielen von Ihnen und uns hatte sich von Anfang an ein besonderes Verhältnis herausgebildet. Jene, die uns schrieben, schlugen bald einen Ton an, der mit dem Ton unserer Antworten harmonierte. Es war etwas Wechselseitiges. Es muss gesagt sein: Der Ideenreichtum, dem wir in all den Zuschriften begegnet sind, hat uns immer wieder verblüfft. Und dann all die Anreden, die wir lesen durften – das wäre ein Thema für sich.

Das Muster war simpel

Manchmal haben wir die Fragenden geoutet. Manchmal nicht. Meist begnügten wir uns mit den Initialen. Blossstellen wollten wir unsere Leserinnen und Leser nie. Ein paarmal taten wir es trotzdem. Dafür entschuldigen wir uns.

Tatsächlich war es Teil unseres Geschäftsmodells, die Fragenden nicht ganz ungeschoren davonkommen zu lassen. Das Muster war simpel: Frage vorstellen. Ein wenig Kritik an der Fragestellung. Dann ein mehr oder weniger bewusstes Abdrehen ins Reich der Widersprüchlichkeiten – mit dem Anspruch, nicht bloss Klamauk zu verbreiten.

In der nächsten Woche lieferten wir einen besinnlichen Auftakt zur Adventszeit unter dem Titel «Unbefleckte Verhütung».



Schon nach ein paar Dutzend Kolumnen liess es sich nicht mehr bestreiten: Wir waren extrem breit aufgestellt. In der einen Woche erörterten wir die Frage, warum sich Beipackzettel nie mehr richtig zusammenfalten lassen («Das Origami der Pharmaindustrie»), in der nächsten lieferten wir einen besinnlichen Auftakt zur Adventszeit unter dem Titel «Unbefleckte Verhütung».



Der Name, der auf unsere Kernkompetenz anspielt, war übrigens drei Jahre vor dem Kolumnenstart in die Welt des Berner Lokaljournalismus eingebrochen. Im Sommer 1997 suchte der «Bund» in seiner Sommerserie nach einem Krokodil in der Aare. Dieses hatte Kuno gefressen, den Dackel von Alice Supersaxo. Da trat die Ur-Ask-Force in Aktion. Trotzdem kam nie ans Licht, was wirklich passiert war.

Das Krokodil in der Aare hatte Kuno gefressen, den Dackel von Alice Supersaxo.

Und hier die zweite Beichte

Der Ask-Force gehörte im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Leuten an. Es waren fast immer Kolleginnen und Kollegen, die auf der «Bund»-Redaktion arbeiteten oder gearbeitet hatten. An dieser Stelle eine zweite Beichte: Zwar taten wir immer so, als tage da regelmässig ein Gremium und bespreche die Fragen. Aber so war das nie. Für die Antworten war jede und jeder ganz allein zuständig. Und wie sich heute mit Zoom und Homeoffice zeigt, waren wir mit dieser Arbeitsweise – virtuelle Treffen in rein sphärischer Verbundenheit – der Zeit weit voraus.



Wer im Dienst der Ask-Force stand, wurde gegen aussen nie kundgetan – ausser jetzt, am Ende. Wir sieben, die seit einigen Jahren das Team ausmachen, haben je einen Lieblingstext ausgewählt und in ein, zwei, drei knappen Sätzen festgehalten, was es für uns bedeutete, alle paar Wochen eine «Ask-Force» zu schreiben (hier geht es zu den Lieblingstexten). Gewiss ist: Wenn es uns gelang, eine Pointe zu finden, über die man in der Region Bern lachen und in Muri schmunzeln konnte – dann waren wir happy.

