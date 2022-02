Sechs Antworten zu Moskaus Vorstoss – Wie russische Truppen in der Ostukraine die Kriegsangst befeuern Russland begeht in der Ukraine erneut einen massiven Bruch des Völkerrechts. Das wird massive Konsequenzen haben. Was im Osten der Ukraine passiert und warum. Zita Affentranger

Putin hat «Friedenstruppen» in die sogenannten «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk geschickt: Russische Panzer fahren für eine Übung nach Belarus. (15. Februar 2022) AFP/Russian Defence Ministry

Hat Russland in der Ostukraine den Krieg begonnen?

Bisher nicht. Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Militär am Montagabend angewiesen, «Friedenstruppen» in die von der Ukraine abtrünnigen Gebiete Donezk und Luhansk zu entsenden. Die Order gelte ab sofort, noch in der Nacht wurden die ersten Truppen gesichtet. Zuvor hatte Putin der Nation in einer langen Rede erklärt, dass Russland die sogenannten «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk als unabhängig anerkennt, weil die Ukraine nicht an einer friedlichen Lösung für die Ostukraine interessiert sei. Er schloss mit den beiden Gebieten ein Sicherheitsabkommen und drohte Kiew, wenn die ukrainische Armee die Gefechte an der Waffenstillstandslinie nicht beende, werde dies Konsequenzen haben.

Was bedeutet der Einmarsch des russischen Militärs konkret?

Auf dem Boden ändert sich damit zunächst nicht sehr viel. Russland hat bereits seit acht Jahren Truppen und Militärgerät in den von der Ukraine abtrünnigen Gebieten. Die sogenannten «Volksrepubliken» werden von Russland politisch, wirtschaftlich und eben auch militärisch unterstützt, ohne Hilfe aus Russland wären sie schon lange in sich zusammengefallen. Russland hat bisher aber immer vehement bestritten, Soldaten in den Rebellengebieten stationiert zu haben. Wenn jetzt die russische Armee einrückt, ist das erst mal das offizielle Eingeständnis, dass Russland einen Teil der Ostukraine besetzt hält. Es ist sicher aber auch eine massive Verstärkung der bisherigen militärischen Positionen Russlands in der Ostukraine.

Bleibt es bei diesem Vorstoss?

Putin hat das russische Volk nicht auf einen weiteren Vorstoss über die Grenzen der «Volksrepubliken» hinaus vorbereitet. Aber natürlich steigen die Spannungen nun massiv. Ein Zusammenstoss der ukrainischen Armee mit russischen «Friedenstruppen» könnte sich schnell zu einem direkten Schlagabtausch zwischen Russland und der Ukraine ausweiten. An der Waffenstillstandslinie zu den «Volksrepubliken» wird täglich geschossen. Beobachter registrieren derzeit hunderte Zwischenfälle pro Tag. Wenn nun die russische Armee in diese Scharmützel hineingezogen wird, ist die Lage brandgefährlich. In Gebieten entlang der ukrainischen Grenzen hat Russland laut US-Angaben um die 150’000 Soldaten zusammengezogen. Eine breite Invasion, wie Washington seit Wochen davor warnt, ist damit jederzeit möglich. Bisher beharrt Russland jedoch darauf, es werde keine solche Invasion geben.

Welche Auswirkungen hat das auf die massiven Spannungen zwischen Russland und dem Westen?

Russland okkupiert nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 erneut ukrainisches Territorium. Niemand im Westen wird das akzeptieren, die Aktion wird deshalb massive Konsequenzen haben für Russland. Auch wenn niemand daran zweifelt, dass Moskau längst in den abtrünnigen Gebieten präsent war: Das offizielles Einrücken der russischen Armee in Gebiete, die völkerrechtlich zur Ukraine gehören, ist ein weiterer, massiver Bruch des Völkerrechts durch Russland. Die Ukraine hat bereits den UNO-Sicherheitsrat angerufen.

Kommen jetzt die angekündigten Sanktionen?

Zunächst ist die Rede von «gezielten» Sanktionen. Ob Putins Schritt bereits die ganze angedrohte Skala an Strafaktionen auslöst, ist unklar. Joe Biden hat vor einem Monat davon gesprochen, dass die Strafmassnahmen auch davon abhängen würden, wie breit eine Invasion angelegt sei: Ein breites Einrücken wäre «eine Katastrophe» für Russland, sagte er, ein «geringfügiger Einfall» wäre jedoch etwas ganz anderes. In diesem Sinn dürften die ganz scharfen Massnahmen noch nicht zur Anwendung kommen wie Abkopplung vom westlichen Finanzsystem oder das Aus für die Gas-Pipeline Nord Stream 2.

Kann es noch eine diplomatische Lösung geben?

Sie ist sicher viel, viel schwieriger geworden. Das Minsker Abkommen, das zur Lösung des Ukraine-Konfliktes führen sollte, ist mit der Anerkennung und faktischen Besetzung der Rebellengebiete tot. Und Russland hat dem Westen mit dem militärischen Vorrücken in die Ostukraine klar gemacht, dass man sich kaum noch um die internationalen Regeln schert, auf die der Westen pocht. Bei seiner Rede an die Nation hat Putin klar durchblicken lassen, dass die «sogenannten» westlichen Werte für ihn nicht mehr zählen.

Zita Affentranger, Teamleiterin International, schreibt seit mehr als 20 Jahren über Auslandthemen, im Vordergrund stehen die Entwicklungen in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion und in Osteuropa. Die Historikerin und Slawistin berichtete mehrere Jahre als Korrespondentin aus Moskau. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.