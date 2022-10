Geldblog: Heftiger Kurseinbruch – Wie riskant sind Zur-Rose-Investments? Wegen steigender Zinsen und Negativschlagzeilen sind die Aktien- und Anleihenkurse der Versandapotheke eingebrochen. Eine Einordnung. Martin Spieler

Darf ich Sie um eine Einschätzung vom Unternehmen Zur Rose Group AG bitten. Die negativen Schlagzeilen sowie der Kursabsturz in diesem Jahr verheissen nicht viel Positives. Zudem wurde anfangs September frisches Kapital beschafft, um eine Anleihe zurückzubezahlen, welche im nächsten Jahr fällig wird. Ich selber besitze eine Anleihe, Valor Nr. 50501189, welche im Jahr 2024 fällig wird. Der Kurs liegt im Moment bei ca. 75 Prozent mit täglichen Schwankungen. Ist eine Erholung in nächster Zeit absehbar und kann das Risiko eingegangen werden? Leserfrage von E.H.

Die Schweizer Versandapotheke Zur Rose bezeichnet sich selbst als Europas grösste E-Commerce-Apotheke und ist zusätzlich als Ärztegrossistin in der Schweiz aktiv und betreibt in Südeuropa einen Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Zur Gruppe, die an Standorten in der Schweiz, Deutschland, Niederlanden, Spanien und Frankreich tätig ist und über 2400 Mitarbeitende beschäftigt, zählt auch die in Deutschland bekannte Apothekenmarke DocMorris. Das Geschäftsmodell der Zur-Rose-Gruppe als Online-Apotheke finde ich an sich interessant. Der Erfolg lässt allerdings noch auf sich warten.

Im ersten Halbjahr musst Zur Rose weniger Verkäufe vermelden und ist noch stärker in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz nahm um rund 3,5 Prozent auf 963,9 Millionen Franken ab. Und es wurde ein Reinverlust von 86,1 Millionen Franken ausgewiesen. Immerhin gibt sich das Management optimistisch und will bereits im nächsten Jahr schwarze Zahlen schreiben. Zuletzt brauchte Zur Rose wieder neues Kapital und hatte eine Kapitalerhöhung durchgeführt sowie eine Wandelanleihe platziert. Über die Ausgabe von neuen Namensaktien hat die Gruppe 44 Millionen Franken eingespielt. Dies war etwas weniger als die erhofften 50 Millionen Franken.

Obwohl die Papiere damals mit einem Abschlag von 15 Prozent zu 39 Franken platziert wurden, sind sie für die Aktionäre, die zugegriffen haben, kein gutes Geschäft. Der Kurs notiert inzwischen auf rund 30 Franken und damit nochmals deutlich tiefer. Das eigentliche Problem der Zur Rose Group ist das schon lange dauernde Hin und Her um die Einführung des E-Rezeptes in Deutschland. Zwar wurde das E-Rezept inzwischen testmässig eingeführt. Meldungen über technische Probleme haben aber die Papiere der Online-Apotheken Zur Rose und ihrer Konkurrentin Shop Apotheke in den Keller gedrückt. Schädlich waren insbesondere Medienbericht über technische Schwachstellen. Angeblich könne der DataMatrix- oder QR-Code genutzt werden, um Gesundheitsdaten fremder Personen auszulesen, wobei die Apps der Versandapotheken hauptsächlich für das Problem verantwortlich seien. Das liess die Anleger noch vorsichtiger werden.

Zur Rose zählt denn auch hierzulande zu den schlechtesten Aktien im miserablen Anlagejahr 2022. Nun sind Sie nicht Aktionär der Zur Rose Group, sondern Besitzer einer Anleihe – konkret der 2,5-Prozent-Anleihe mit Laufzeit von 2019 bis 2024. Seit Jahresbeginn ist auch der Kurs dieser Anleihe rund einen Viertel getaucht. Dafür verantwortlich sind nicht nur die Negativschlagzeilen rund um die Zur Rose Group, sondern auch die steigenden Zinsen. Darunter leiden derzeit generell viele Anleihen. Weil man auf neuen Anleihen einen höheren Zins bekommt, sind bestehende Papiere weniger attraktiv und ihr Kurse sinken.

Eine rasche Erholung erwarte ich weder bei den Zur-Rose-Aktien noch bei den entsprechenden Anleihen.

Im Normalfall steigt der Kurs dann aber bis zum Ende der Laufzeit wieder auf 100 Prozent und man kommt sein Geld zurück – vorausgesetzt, es kommt nichts dazwischen, sprich: die Firma gerät nicht in Schieflage. Dann wäre auch die Anleihe nicht mehr sicher.

Leider gibt es für die Zur Rose Group meines Wissens kein Schuldnerrating der grossen Kreditratingagenturen Moody’s oder Standard&Poor’s. Auch die Zürcher Kantonalbank, die sonst eine breite Zahl von Firmen in ihrem jährlichen Swiss Rating Guide abdeckt, hat die Schuldnerqualität von Zur Rose nicht bewertet. Dies macht es für Privatanleger wie Sie sehr schwierig, die Risiken dieser Anleihen einzuschätzen.

Bereits im April 2020 hatte ich in einem meiner Blog-Beiträge geschrieben, dass man mit den Zur-Rose-Papieren ein erhöhtes Risiko trägt. An dieser Einschätzung halte ich nach wie vor fest, stufe allerdings die Risiken aufgrund der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren an den Finanzmärkten und in der Wirtschaft sogar noch etwas höher ein, zumal eine Rezession in Europa, insbesondere auch in Deutschland, aufgrund der Energiekrise, der hohen Inflation und der steigenden Zinsen kaum abwendbar ist.

Für die Zur Rose Group entscheidend ist, dass das E-Rezept endlich nicht nur zu Testzwecken eingeführt wird und allfällige Schwachstellen bei den Online-Apotheken-Apps wie Medienberichte unterstellen, gelöst werden können. Eine rasche Erholung erwarte ich weder bei den Zur Rose-Aktien noch bei den entsprechenden Anleihen – ausser es geschähe ein Wunder und all die jahrelangen Probleme rund um das E-Rezept würden sich auf einen Schlag lösen. Als Anleger würde ich die Entwicklung angesichts der erhöhten Risiken jedenfalls sehr genau im Auge behalten – selbst als Inhaber einer Anleihe.

