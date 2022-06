Besuch auf der Grasburg – Wie restauriert man eine Ruine? Das 800-jährige Gemäuer bei Schwarzenburg wird saniert. Dabei gilt es die Balance zwischen Renovieren und Wiederaufbauen zu finden. Benjamin Lauener Raphael Moser

Kein alltäglicher Auftrag für Gerüstbauer: Rüste eine Burgruine ein! Foto: Raphael Moser Der Sandstein bröselt. Trotzdem wäre es den Restauratoren lieber, nur auf dieses Material zu treffen – leider wurde bei den letzten Sanierungen Zement verbaut. Foto: Raphael Moser Im kommenden Frühling wird auch die Vorburg – der kleinere Teil der Grasburg – saniert. Foto: Raphael Moser 1 / 5

Als es dem Journalisten zu hoch wird, kommen die beiden Führer erst richtig in Schwung. Steigen sie halt allein mit dem Fotografen immer höher auf dem Gerüst, das die Grasburg umgibt. Vom dritten Stock aus hört man nur noch Fetzen der Erklärungen, die Andres Ambauen und Adriano Boschetti nun nur noch an den Mann mit der Kamera richten. Oder der eine an den andern, schwer zu sagen. Ambauen ist Bereichsleiter Eis, Wasser und Sport bei Hochbau Stadt Bern. Die Stadt ist Eigentümerin der Grasburg. Boschetti ist Leiter des Archäologischen Dienstes des Kantons, bei einem 800-jährigen Bauwerk natürlich ebenfalls involviert.