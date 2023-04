Fort aus Russland – Wie Putin für Spektakel im Schweizer Playoff sorgt Der Halbfinal ZSC Lions gegen Biel ist auch das Duell der europäischen Topgoalies Simon Hrubec und Harri Säteri. Was sie so stark macht – und weshalb sie hier sind. Simon Graf

ZSC-Goalie Simon Hrubec (l.) und sein Bieler Gegenspieler Harri Säteri: Ein Duell auf höchstem Niveau. Fotos: Martin Meienberger (Freshfocus) / Anthony Anex (Keystone)

Wer ans Playoff denkt, dem kommen spontan schöne Tore, schnelle Kombinationen und harte Checks in den Sinn. Der Halbfinal zwischen Biel und den ZSC Lions bietet aber in erster Linie etwas anderes: spektakuläre Paraden. Oder besser: zwei Goalies, die schwierige Paraden ganz einfach aussehen lassen. Je 27 Schüsse feuerten die beiden Teams am Donnerstag in Spiel 1 auf Harri Säteri und Simon Hrubec ab, nur ein Schuss fand den Weg ins Tor. Biel gewann 1:0.