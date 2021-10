330 Franken mehr pro Haushalt – Wie Putin Berns Gaspreise in die Höhe treibt Die Berner Energieversorgerin EWB hat die Gaspreise in den letzten Monaten massiv erhöht. Schuld daran ist Russland – und der wirtschaftliche Aufschwung. Carlo Senn

Die EWB-Energiezentrale liefert Energie, trotzdem ist Bern von Erdgas aus Russland abhängig. Foto: Urs Baumann

Im europäischen Energiemarkt herrscht Aufruhr. Die Preise für Erdgas haben sich innert Jahresfrist verdoppelt. Das spüren jetzt auch Stadtberner Haushalte mit Gasanschluss stark. Rund ein Drittel der Berner Wohnungen werden mit Erd- und Biogas geheizt.

Normalerweise passt die Berner Energieversorgerin EWB die Preise quartalsweise an. Nicht so dieses Jahr. Auf 1. November werden die Tarife erneut angepasst, nur einen Monat nach der letzten Erhöhung. Das liege an den «in kurzer Zeit stark gestiegenen Gasmarktpreisen», schreibt Mediensprecherin Sandra Krähenbühl.

Die Erhöhung fällt nicht zu knapp aus: Die Preise steigen um 17,4 Prozent. Für eine mit Gas beheizte 4½-Zimmer-Wohnung bedeutet das Mehrkosten von rund 200 Franken pro Jahr.

«Die Gaspreise an den westeuropäischen Handelspunkten sind in den letzten Wochen eskaliert.» Medienmitteilung von EWB

Noch extremer ist der Anstieg, wenn man den Gaspreis zu Beginn des Jahres betrachtet. Denn EWB hat dieses Jahr bereits mehrmals die Preise kräftig erhöht: So erhöhen sich für das oben genannte Beispiel die Kosten für Erdgas insgesamt um 350 Franken im Vergleich zum Jahresbeginn.

Für den Preisüberwacher ist die Preissteigerung in Ordnung: Diese könne von lokalen Gasversorgern nicht beeinflusst werden, schreibt Stefan Meierhans auf Anfrage. Das Erdgas stammt vom Gasverbund Mittelland, und dieser kauft es auf den europäischen Gasbörsen ein. Sollten die Preise wieder sinken, muss EWB dies ebenfalls dem Kunden weitergeben – was dieses Jahr zwischendurch auch geschehen ist, allerdings nur um wenige Rappen.

Druck auf Deutschland?

Dass die Preise derart angestiegen sind, hat globale Gründe. «Die Spot-Gaspreise an den westeuropäischen Handelspunkten sind in den letzten Wochen eskaliert», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. «Eskaliert» sind die Preise laut EWB zum einen wegen künstlicher Verknappung vonseiten Russlands. Bereits Mitte Jahr räumte der EWB-Chef gegenüber dieser Zeitung ein, dass man weiterhin von russischem Gas abhängig sei, dies bestätigt sich nun.

Deutsche Politiker äussern in verschiedenen Medien die Vermutung, dass der russische Präsident Wladimir Putin so Druck auf das Bewilligungsverfahren für die Nord-Stream-2-Pipeline ausüben will. Diese soll Europa dereinst mit russischem Gas versorgen und führt durch die Nordsee. Sie ist verlegt, aber von den Behörden noch nicht für die Inbetriebnahme freigegeben.

Ein weiteres Problem ist, dass mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach der Corona-Krise besonders in Asien die Nachfrage nach Energie massiv gestiegen ist – dies treibt den Preis zusätzlich in die Höhe.

Abfallverbrennung als Lösung?

Die Abhängigkeit von globalen Playern ist EWB bewusst. Eine Technologie mit weit weniger Abhängigkeiten ist die Fernwärme. Sie funktioniert wie eine städtische Zentralheizung.

Diese will das Unternehmen stark ausbauen. Geplant sei ein Ausbau um zusätzliche 36 Kilometer, was nahezu einer Verdoppelung gleichkomme. Gemäss EWB würde das ausreichen, um allein in den westlichen Quartieren Berns rund 10’000 Gebäude mit Fernwärme zu versorgen. Damit soll die Installation auch für private Hausbesitzer interessanter werden.

Die Energie gewinnt die Stadt unter anderem, indem sie bei der Verbrennung von Kehricht Wasser aufheizt. Durch ein verzweigtes Netz in der Stadt fliesst das Wasser warm in die Gebäude und dann wieder kalt zurück zu EWB. Die Energie der Fernwärme bestehe zudem zu 87 Prozent aus erneuerbarer Energie. Zu den rund 560 Kunden zählen unter anderem das Bundeshaus, das Inselspital, die Universität Bern sowie der Hauptbahnhof Bern, wie das Unternehmen schreibt.

Allerdings dürfte es noch lange dauern, bis der Ausbau einen spürbaren Effekt hat. Die Arbeiten zum Ausbau des Fernwärmenetzes haben im Januar 2020 begonnen und dauern voraussichtlich noch bis 2035. Etwa die Grossbaustelle in der hinteren Länggasse zeugt vom Vorhaben des städtischen Energieversorgers.

Trotz der internationalen Abgängigkeiten will die Berner Energieversorgerin auch in Zukunft auf Gas setzen. «Gas hat mehrere Eigenschaften, die es zu einem wichtigen Element der Energiestrategie 2050 machen», schreibt Mediensprecherin Krähenbühl. Zudem könne das Unternehmen den Biogasanteil laufend erhöhen.

Entspannung in Sicht

EWB hält sich mit Prognosen zurück. Allerdings blieben die Handelspreise für den kommenden Winter «aussergewöhnlich hoch». So rechnet EWB erst nach dem Winterhalbjahr mit einer Entspannung.

Losgelöst von den Gaspreisen verteuern die hohen Energiepreise auch die Waren global. Laut einer Prognose der aktuellen «Gemeinschaftsdiagnose», einer Analyse von führenden deutschen Wirtschaftsinstituten, waren die Herstellungskosten der verarbeitenden Industrie um 12 Prozent höher als letztes Jahr. Trotzdem rechnen die Wirtschaftsinstitute mit einer Erholung der Wirtschaft im Jahr 2022.

