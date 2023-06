Ärger nach dem Frauenstreik – Wie politisch dürfen Kitas sein? Nachdem die städtischen Kitas für den Frauenstreik geworben haben, beschwert sich ein Vater beim Gemeinderat. Doch dieser hat die Aktion bewilligt. Naomi Jones

Mit dem Segen des Gemeinderats haben im Berner Nordquartier gleich mehrere städtische Kitas Transparente zum Frauenstreik herausgehängt. Foto: Christian Pfander

Zehntausende demonstrierten am 14. Juni für die Anliegen von Frauen. Derweil griff ein Vater in die Tasten und schrieb der städtischen Bildungs- und Sozialdirektorin Franziska Teuscher (Grüne) einen zornigen offenen Brief.

Am Vortag hatte der Mann die Kita seines Sohnes mit violetten Ballonen und einer Fahne des bevorstehenden Frauenstreiks geschmückt angetroffen. Die Kinder hätten gar mitgeholfen, die Ballone aufzublasen, schreibt er und sieht diese von der Stadt Bern «für den feministischen Kampf instrumentalisiert».

Der Sohn wird in einer städtischen Kita betreut. Auch andere städtische Kitas haben Fahnen, Ballone und sogar Transparente aufgehängt. Der Vater sieht gar die Kantonsverfassung verletzt, die Schulen und Kindergärten konfessionelle und politische Neutralität auferlegt.

Wer Gutscheine will, muss neutral sein

Damit liegt er zwar nicht ganz richtig, da Kitas nicht dem Volksschulgesetz unterstehen. Grundsätzlich sind Kitas im Kanton Bern marktwirtschaftlich organisierte Betriebe. Seit der Kanton das System der Betreuungsgutscheine eingeführt hat, gibt es zwischen privaten und von Gemeinden oder gemeinnützigen Organisationen geführten Kitas keine Unterschiede mehr.

Aber der Vater liegt auch nicht ganz falsch. Denn das städtische Betreuungsreglement beruft sich auf die kantonale Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration (Asiv), und diese fordert von Kindertagesstätten, «konfessionell und politisch» neutral zu sein, sofern sie Kinder betreuen möchten, deren Eltern Anspruch auf Betreuungsgutscheine haben. Solche unterstehen denn auch den kantonalen Zulassungsbedingungen.

Vom Gemeinderat erlaubt

Sind die Kitas im Berner Nordquartier also zu weit gegangen? «Die Kita ging nicht zu weit», antwortet Franziska Teuscher. «Sie hat das Gebot der politischen Neutralität nicht verletzt.» Denn Neutralität bedeute nicht, dass politische Themen vom Unterricht auszuklammern seien. Der Streik habe ein breites Themenfeld abgedeckt und sei von einer breiten Bevölkerung abgestützt, wie die grosse Anzahl teilnehmender Personen gezeigt haben.

«Der Gemeinderat hat visuelle Akzente am Arbeitsplatz erlaubt.» Franziska Teuscher (Grüne), Gemeinderätin

Zudem sei die verfassungsrechtlich geschützte Gleichberechtigung von Mann und Frau noch nicht erreicht. Der Gemeinderat messe der Gleichstellung seiner Mitarbeitenden einen hohen Stellenwert zu und habe sich mit den Anliegen des feministischen Streiks solidarisiert, schreibt Teuscher. «Der Gemeinderat hat visuelle Akzente am Arbeitsplatz erlaubt.»

Politik oder Haltung?

Der SP-Stadtrat und Schulleiter Fuat Köçer unterstützt die Haltung des Gemeinderats. Als Kommissionsmitglied ist er für das städtische Betreuungsreglement mitverantwortlich. «Beim Frauenstreik geht es nicht um Parteipolitik oder Ideologie», sagt er. Er verstehe den feministischen Kampf für die Gleichstellung aller Menschen nicht als politische Bewegung, sondern als Kampf um Gerechtigkeit. «Es geht um die Werte unserer Kultur.»

Um zu illustrieren, was er meint, beschreibt Köçer, wie er als Schulleiter beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs mit dem Neutralitätsgebot umging: «Als einige Mitarbeitende ein Zeichen setzen wollten, erlaubte ich im Schulhaus Friedensfahnen, aber keine Ukraine-Flaggen», sagt er. Die Ukraine-Flagge wäre Zeichen einer politischen Position gewesen, die Friedensfahne sei Ausdruck einer Haltung.

«Die Kinder stellen Fragen und werden von den Antworten politisch beeinflusst.» Sibyl Eigenmann (Mitte), Grossrätin

Anders sieht es die Mitte-Grossrätin Sibyl Eigenmann. Sie ist Mitglied der kantonalen Gesundheits- und Sozialkommission, die auch für Verordnung über die Betreuungsgutscheine (Asiv) zuständig ist, und beurteilt den diesjährigen Frauenstreik als «sehr links». Sie finde es «nicht optimal», dass die Kinder beim Schmücken der Kita geholfen hätten.

Eigenmann findet, dass sich die Kitamitarbeitenden auf das Tragen von violetten T-Shirts oder Ansteckbuttons hätten beschränken sollen. «Dann wäre es ein persönliches Bekenntnis geblieben.»

Politischer Bildung im Weg

Lukas Golder, Co-Leiter des Büros für Politikforschung GFS Bern, gibt Eigenmann recht. Anders als vor vier Jahren sei der diesjährige Frauenstreik stärker politisiert und von links wie von rechts für den Wahlkampf genutzt worden. Daher sei es «heikel», das Thema mit Transparenten in die Schule oder in die staatsnahe Kita zu tragen.

Dies umso mehr, als eine neutrale politische Bildung in Schulen und auch Kitas in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spaltung wichtig sei. «Schulen und andere Bildungsinstitutionen sollten Kinder möglichst neutral für Politik, nicht aber für eine bestimmte politische Haltung begeistern», sagt Golder.

