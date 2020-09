Ask-Force – Wie oft stirbt man eigentlich? Wie weiter mit der eigenen Existenz nach dem Tod. Wir verraten Ihnen die Antwort. Ask Force

Endgegner eines jeden Menschen: Am Schluss wartet immer der Sensenmann. Foto: Beat Mathys

Traurig, aber wahr: Die Ask-Force ist in dieser Zeitung bloss eine Randerscheinung. Weil unsere Einflussnahme auf den Rest des Blattes eher gering ist, kann es durchaus vorkommen, dass dort Fehler passieren. Oder zumindest Dinge geschehen, die eher Fragen aufwerfen, als solche zu beantworten. Das bringt nun Frau P. ins Spiel. Denn der heutigen Fragestellerin ist eine solche Ungereimtheit aufgefallen. «24 Tote sterben nach Explosion», hiess es in einer Artikelüberschrift. Nun will Frau P. wissen, wie oft man denn eigentlich stirbt und ob der Mensch etwa mehr als nur ein Leben hat.

Wer nun hofft, dass das eigene Dasein eine wiederkehrende Angelegenheit ist, den müssen wir leider enttäuschen. Bei der Einführung der Existenz wurde festgelegt, dass jedes Lebewesen über bloss ein Leben verfügen soll. Spuren dafür lassen sich weit zurückverfolgen. So war sich der römische Dichter Horaz bereits 23 Jahre vor Christus bewusst, dass das Leben eine singuläre Angelegenheit ist, und entwarf daher den hedonistischen Leitspruch Carpe diem.

Auch zu Beginn des Hochmittelalters gab es keine Indizien dafür, dass für den Menschen mehrere Leben vorgesehen sein könnten. Das sorgte in religiösen Kreisen für Frust, der spassfeindliche Slogan Memento mori (Gedenke des Todes!) erfreute sich grosser Beliebtheit. Bis heute geht die Wissenschaft davon aus, dass der Mensch nicht mehrere Tode sterben soll, sondern nur einmal ableben muss. Anhaltspunkte dafür sind auf jedem Friedhof zu finden. In die Grabsteine sind lediglich bloss jeweils ein Geburts- und ein Todesjahr eingemeisselt.

Ein einmaliges und endgültiges Ende mag vielleicht schwer zu akzeptieren sein, doch aus gesellschaftlicher Sicht ist es am besten so. Man stelle sich vor, es würde eine Initiative angenommen werden, die das Lebenskontingent von eins auf beispielsweise fünf aufstocken will. Kriege würden sich deutlich in die Länge ziehen, die Sanierung der AHV wäre ein Ding der Unmöglichkeit, und Exit würde über die Einführung eines Treuepunktesystems nachdenken müssen. Aber vielleicht sollte man sich über solch düstere Gedanken nicht zu fest den Kopf zerbrechen. Man lebt schliesslich nur einmal.