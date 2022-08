Podcast zum Schweizer Eishockey – Wie mehr Ausländer den SCB und die Tigers beeinflussen Gelingt dem SC Bern und Langnau nach mehreren schlechten Saisons die Auferstehung? Und kann der EHC Biel noch einmal alles rauskitzeln aus der routinierten Mannschaft? Antworten im «Eisbrecher»-Podcast. Kristian Kapp Marco Oppliger

Berner Derby: Langnaus Bastian Guggenheim (links) im Zweikampf mit SCB-Captain Simon Moser am 25. Februar 2022. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

In der ersten Ausgabe der neuen Saison des Eishockey-Podcasts von Tamedia diskutieren die beiden «Eisbrecher»-Gastgeber Kristian Kapp und Marco Oppliger für einmal ohne Gast aus dem Eishockey-Business, dafür miteinander über die Rollen der Berner NL-Clubs Bern, Langnau und Biel in der nächsten Saison.

Findet der SCB nach drei schlechten Saisons und vielen guten Transfers endlich wieder in die Spur? Was bringt der Neustart in der sportlichen Führung bei den SCL Tigers? Und steht der EHC Biel nun wirklich vor dem letzten Hurra? Diese Fragen sowie die Aufstockung auf sechs Importspieler pro Team und Partie (statt vier) und ihre Folgen werden diskutiert.

Wann welches Thema besprochen wird

00:36 Die Aufstockung der Ausländerzahl von vier auf sechs

10:18 Der SC Bern nach dem Totalumbau

33:45 Die SCL Tigers mit neuer sportlicher Führung in Aufbruchstimmung

51:20 Ist es das letzte Hurra des EHC Biel?

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_ Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

