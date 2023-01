Schummeln mit Chat GPT – Wie man Texte von künstlicher Intelligenz entlarvt Ob Bewerbungen, Essays oder Hausaufgaben: Chat GPT ermöglicht es uns, Texte in kürzerster Zeit maschinell zu verfassen. Doch es gibt Mittel, die Technologie auffliegen zu lassen. Joachim Laukenmann

Steckt eine künstliche Intelligenz hinter dem Text oder ein Mensch? Auf zwei Merkmale gilt es zu achten- Foto: Getty Images