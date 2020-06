Expertentipps zur Fliegerei – Wie man sich im Flugzeug möglichst nicht ansteckt Sommerferien und Geschäftsreisen: Nächsten Montag öffnen vielerorts die Grenzen, Flugreisen in viele europäische Länder sind wieder möglich. Was Experten dabei raten. Andreas Frei

Beim Billiganbieter Ryanair gilt Maskenpflicht an Bord. Für die Sicherheit im Flugzeug gibt es allerdings noch anderes zu beachten. Foto: Reuters

Die Verlockung kommt näher: Am 15. Juni öffnen viele europäische Länder ihre Grenzen für Schweizer Touristen, einige sind bereits offen. Sommerferien am Meer sind nun wieder möglich, genauso auch Städtereisen. Barcelona, Dubrovnik oder Prag könnten sich dieses Jahr für einmal ohne Menschenmassen präsentieren (hier geht es zur grossen Übersicht, welche Regeln in beliebten Destinationen gelten).

Ob Ferien im Ausland diesen Sommer okay sind oder nicht, daran scheiden sich zwar noch die Geister. Wer ans Mittelmeer will, schafft das auch mit dem Auto oder dem Zug. Doch wer sich für einen Flug entscheidet oder geschäftlich sogar wieder fliegen muss, der hat möglicherweise unbehagliche Bilder im Kopf: Die Menschen sitzen wie in einer Sardinenbüchse eng nebeneinander, und weder Sitzplatz wechseln noch spontan aussteigen ist möglich. Das Flugzeug gilt bei vielen Menschen deshalb als Virenschleuder – wer will jetzt schon vier Stunden in der Nähe eines hustenden oder niesenden Passagiers sitzen und nicht fliehen können?

Kurze Flüge und Fensterplatz

Epidemiologen, Gesundheitsexperten und Expositionswissenschaftler geben auf verschiedenen Onlineseiten Tipps, wie man sich im Flugzeug möglichst vor einer Ansteckung schützt. Die Professorinnen Kacey Ernst und Paloma Beamer von der University of Arizona empfehlen, möglichst kurze Flüge zu buchen. Das minimiere die Dauer, während der man potenziell einer Covid-19-infizierten Person ausgesetzt ist.

Sie raten dabei zu einem Sitz am Fenster. Im Gegensatz zu einem Sitz am Gang reduziert das die Anzahl der Passagiere im Umkreis von zwei Metern auf knapp die Hälfte. Zudem finden oftmals Berührungen statt, wenn Menschen durch den Gang laufen, beispielsweise, um auf die Toilette zu gehen. Davon raten Ernst und Beamer aber ohnehin ab – auch dabei helfen kürzere Flüge.

Bei Air France händigt eine Flight Attendant den Passagieren beim Boarding Gesichtsmasken aus. Foto: Reuters Bei Air France KLM herrscht schon seit dem 11. Mai eine Maskenpflicht an Bord. Swiss, Edelweiss und Helvetic verzichten auf eine solche Massnahme und sprechen eine Maskenempfehlung aus. Foto: Reuters In China längst normal: Während die Coronavirus-Pandemie im Reich der Mitte abgeflaut ist, tragen die Menschen weiter Masken, auch im Flugzeug. Foto: Reuters 1 / 3

Das «FlyHealthy Research Team» schreibt, dass Passagiere auf Mittelsitzen und am Fenster vor einer Ansteckung von der anderen Seite des Gangs so gut wie geschützt sind. Die Kontakte unter den Passagieren während eines Flugs seien relativ kurz und damit irrelevant, entscheidend seien lediglich die Menschen, die im Umkreis von 2 Metern sitzen.

Wer es sich leisten kann oder noch Flugmeilen angespart hat, sollte ein Upgrade in Betracht ziehen. Schon in der Economy Max hat man aufgrund der grösseren Beinfreiheit auch mehr Abstand zu den Passagieren in anderen Reihen, ab der Business Class reduzieren sich die Ansteckungsmöglichkeiten weiter, vor allem auf längeren Flügen.

Lüftung für sich nutzen

Das Risiko, dass Superspreader im Flugzeug viele Passagiere anstecken, wie dies beispielsweise in einem Reisecar oder Grossraumbüro der Fall war, besteht kaum. Die Luft im Flugzeug wird ständig umgewälzt und gesäubert, zehnmal mehr als bei üblichen Klimaanlagen. Zu 60 Prozent besteht sie aus Frischluft von aussen, schreibt die Swiss auf ihrer Coronavirus-Infoseite. Die verwendeten Hepa-Filter sorgen zudem dafür, dass 99,97 Prozent der schädlichen Partikel herausgefiltert werden. «Filterleistung und Luftführung entsprechen den Standards für klinische Operationssäle», heisst es bei Swiss.

Das könne man sich sogar zunutze machen, wenn man Angst vor infizierten Personen hat oder jemand in der Nähe hustet: Dann soll man die Lüftung über dem Flugzeugsitz auf mittlerer Stufe unmittelbar vor sein Gesicht richten, sodass vor allem die frische, virenfreie Luft eingeatmet wird und allfällig verseuchte Aerosole aus seinem Bereich weggeblasen werden.

Um dabei nicht auszutrocknen, was im Flugzeug ohnehin ein Problem ist, empfehlen Reiseseiten zudem, Meerwasser-Nasensprays und Augentropfen mitzunehmen, da die Austrocknung anfälliger für Viren macht. Auch viel Wasser trinken hilft.

Oberflächen desinfizieren

Neben den Passagieren im unmittelbaren Umfeld sind auch die Oberflächen ein Risiko. Zwar werden Flugzeuge nun regelmässig desinfiziert, wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt aber Desinfektionsmittel mit an Bord und reinigt alle Flächen, die berührt werden. Auf dem Kurzstreckenflug sind das nicht viele, besonders Armlehnen, der Tisch für die Getränke, die Schnalle des Sicherheitsgurtes oder eben das Belüftungssystem werden erwähnt.

Die grösste Gefahr sehen die Experten bei den Toiletten, die man nach Möglichkeit unbedingt vermeiden sollte. Wer trotzdem gehen muss, sollte auch dort eine Maske tragen und sich auch bei der Rückkehr an den Platz nochmals die Hände desinfizieren, da das Virus auch an der Tür und den Verriegelungshebeln haften könnte. Am besten wäre es aber, sich zumindest während kurzer Flüge möglichst nicht von seinem Sitz zu bewegen.

Maske tragen und wechseln

Klar ist für alle Experten: Im Flugzeug soll man eine Maske tragen und diese bei Langstreckenflügen alle vier Stunden wechseln. Nicht nur um sich selber zu schützen, sondern vor allem, um auch Mitpassagiere und die exponierten Flight Attendants vor einer Ansteckung zu bewahren (hier erfahren Sie, wie man eine Maske richtig anzieht und trägt). Dazu ist es weiter angebracht, gar nicht erst zu fliegen, wenn man sich krank fühlt, und stets in die Armbeuge zu husten oder niesen.

Passagiere warten Ende Mai mit Schutzmasken vor einem Check-in-Schalter am Flughafen Zürich. Foto: Keystone

Doch nicht nur im Flugzeug, auch für das richtige Verhalten an den Flughäfen haben die Experten Tipps bereit: So sollen wichtige Dokumente, die von anderen Personen kontrolliert werden, in einem Plastikbeutel aufbewahrt werden. Zudem gilt wie immer: Die Hände häufig waschen und Abstand halten.

In Basel gilt zudem Maskenpflicht, nicht aber am Flughafen Zürich, dort ist wie bei den Schweizer Fluggesellschaften Swiss, Edelweiss und Helvetic das Maskentragen als Empfehlung festgeschrieben.

Am Flughafen sorgt nun ein Roboter für saubere Böden, damit das Putzpersonal entlastet wird und coronarelevante Flächen reinigen kann. Foto: Keystone

Nicht empfohlen werden Flugreisen für Risikopersonen oder besonders ängstliche Personen. Fliegen ist für viele ohnehin eine bereits stressige Situation, man solle sich deshalb vor einer Buchung ausmalen, wie man reagieren würde, wenn eine Person in der Nähe während des Flugs hustet und ob man diese psychische Belastung aushalten kann. Wer bereits in der S-Bahn in Panik ausbricht, wenn jemand im Wagen niesen muss, der sollte wohl besser nicht fliegen.

Das sagt das BAG zu Reisen ins Ausland Infos einblenden Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt «weiterhin, nicht notwendige Reisen zu vermeiden». Falls man reisen müsse, soll man sich vor Reiseantritt auf den Internetseiten des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und des Staatssekretariats für Migration (SEM) über die Pandemie-Situation am Reiseziel informieren und nach Möglichkeit die Informationsangebote und Vorschriften zur Pandemiebekämpfung des Ziellandes konsultieren. Auf der Reise sollen dann unbedingt die Hygiene- und Verhaltensregeln befolgt werden. «Am Reiseziel machen Sie sich umgehend mit den geltenden Regeln und Massnahmen zur Pandemie-Bekämpfung vertraut und befolgen diese», schreibt das BAG auf seiner Seite. Medizinische Empfehlungen zu den einzelnen Zielländern, die nicht mit Covid-19 im Zusammenhang stehen, gelten weiterhin, heisst es zudem; mehr Informationen dazu gibt es auf www.safetravel.ch.