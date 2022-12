Geldblog: Konservative Anlagen im Trend – Wie man Geld sicher anlegen kann Mit den steigenden Zinsen sind stockkonservative Anlageformen wie Termingeldanlagen und Kassenobligationen wieder salonfähig geworden Martin Spieler

Hohe Sicherheit: Termingeldanlagen sind wieder ein Thema – und werfen derzeit auch wieder Zins ab. Illustration: Christina Baeriswyl

Auf meinem Sparkonto bei der St. Galler Kantonalbank (SGKB) habe ich 230’000 Franken mit praktisch keinem Ertrag. Da ich in Anbetracht meines Alters (78) nicht beabsichtige, wieder in Aktien einzusteigen, möchte ich das Geld fest anlegen mit höchstmöglicher Sicherheit. Ich habe ein Angebot von der SGKB für langfristiges Termingeld mit Laufzeiten von 2 bis 10 Jahren. Soll ich 100’000 Franken für 2 Jahre anlegen oder besser abwarten – in Anbetracht, dass die Zinsen steigen und ich in ein paar Monaten einen höheren Zins bekommen könnte? Leserfrage von R. K.