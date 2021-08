Städtebau im Wankdorf – Wie man ein totes Quartier belebt Aus der Bürowüste Wankdorfcity soll in den nächsten Jahren ein attraktiver Stadtteil werden. Ein Werkstattbesuch beim zuständigen Berner Architekten Rolf Mühlethaler, der sich von einer alten Filmkomödie inspirieren liess. Lena Rittmeyer

Vielleicht verspürt man hier eines Tages so etwas wie «Los-Angeles-Romantik»: Im östlichsten Teil von Wankdorfcity wird ab 2023 gebaut. Foto: Adrian Moser

Das Wetter passt zur unwirtlichen Gegend: Gewitterwolken ziehen über den äussersten Zipfel des Berner Nordquartiers. Menschenleer sind die Strassen zwischen den hohen Bürogebäuden und Gewerbehallen, auf denen hin und wieder ein Gabelstapler vorbeituckert. Es rauscht die Autobahn, die nur wenige Meter entfernt eine fast schon schützende Schlaufe um Wankdorfcity herum zieht. Auf der anderen Seite verlaufen Zuggleise.

Schwer vorstellbar, dass hier in wenigen Jahren ein «attraktiver Wohn- und Arbeitsort» entstehen soll. So hat es der Zürcher Immofonds, einer der grössten börsenkotierten Immobilienfonds der Schweiz, vor einem Jahr an einer Pressekonferenz angekündigt. Rund 400 Wohnungen in allen Preissegmenten sind geplant, daneben Büro- und Gewerbeflächen, Bereiche für die Gastronomie sowie Begegnungsorte und Freiräume.