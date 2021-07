Grossbaustelle Breitenrain – Wie man durch den Breitsch kommt Viel Lärm und etwas Chaos: Wegen Bauarbeiten läuft im Breitenrain in den nächsten Monaten alles etwas anders. Das sollten Sie dazu wissen. Naomi Jones , Sophie Reinhardt

Die Intensivbauphase der Grossbaustelle Breitenrain hat am Montag begonnen. Foto: Franziska Rothenbühler

«Velo Bärn hier», ruft der Security-Mitarbeiter in neongelber Weste. Er weist Fussgängern und Velofahrerinnen den Weg über die Kornhausbrücke. Für die Velos ist das Trottoir reserviert. Dort dürfen sie fahren. Fussgänger müssen auf die Strasse. Verkehrte Welt. «Damit die Velofahrer nicht in den Tramschienen verunfallen», erklärt der Mann freundlich. Unmittelbar hinter ihm beginnt die Baustelle, wo 100 Männer und 5 Frauen den Breitenrain neu gestalten. Der «Bund» klärt die wichtigsten Fragen zur Umbauphase.

Was wird denn hier gebaut?

20 bis 25 Bagger reissen nicht nur die ganze Moserstrasse, sondern auch die Kornhausstrasse und den Viktoriaplatz auf. Foto: Franziska Rothenbühler

Zwischen der Kornhausbrücke und der Tellstrasse werden die Strassen, die Tramschienen, die Werkleitungen und die Kanalisation saniert. Am Viktoriaplatz entsteht ein Kreisel statt der Kreuzung mit Rechtsvortritt, und der Breitenrainplatz wird mit Bäumen und Temporeduktionen so gestaltet, dass er zum Verweilen einladen soll. Auf der Moserstrasse bis zur Militärstrasse gilt künftig Tempo 30. Über die Kornhausstrasse in den Viktoriakreisel und ab der Militärstrasse bis zum Guisanplatz dürfen die Autos weiterhin mit einem 50er brausen.