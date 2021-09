Vor dem Spiel bei Atalanta – Wie lange kann der Rausch die Young Boys tragen? Die Champions League ist bei den Young Boys omnipräsent. Vor dem zweiten Spiel in Bergamo gibt es beim 2:1 gegen St. Gallen auch Hänger im YB-Spiel. Moritz Marthaler

Bereit für den zweiten Auftritt in der Champions League: Die Young Boys nach dem 2:1 gegen St. Gallen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Wie weit weg ist der Mittwoch am Samstag? Oder: Wie präsent war für YB die Champions League beim Heimspiel gegen St. Gallen? «Das ist noch weit weg», sagte etwa David Wagner, Trainer der Young Boys, angesprochen auf seine Erkenntnisse nach dem 2:1 gegen St. Gallen für das Spiel bei Atalanta Bergamo.

Die Champions League ist für die Young Boys in diesen Tagen nie so ganz weg und oftmals sehr präsent. Sie kann motivierend, ja fast berauschend wirken, wie man in den Partien um das 2:1 gegen Manchester United gesehen hat. Seither – und schon beim 4:0 zuvor gegen den FCZ – fliegt der Meister wieder, hat nun seit der Länderspielpause fünfmal gewonnen und 21 Tore geschossen. Es ist ein Rausch, der die Berner trägt und noch weit tragen kann. Er kann aber auch Kräfte absorbieren und die Sinne für die irdischen Pflichten – namentlich die Super League – vernebeln.